Bruselas desembolsa 3.470 millones para drones, misiles y cazas Gripen en el marco del préstamo de 90.000 a Ucrania

La Facilidad para Ucrania ya ha movilizado más de 21.600 millones en varios tramos desde marzo de 2024, apoyando la recuperación y modernización del país.

El desembolso se enmarca en una partida de 60.000 millones destinada a fortalecer capacidades y la industria de defensa de Ucrania.

Este apoyo forma parte del paquete de préstamos de 90.000 millones de euros acordado por la UE para reforzar la defensa ucraniana.

La Comisión Europea ha desembolsado 3.470 millones de euros a Ucrania para la compra de drones, misiles y cazas Gripen.

La Comisión Europea ejecutó este jueves un nuevo desembolso de 3.470 millones de euros a favor de Ucrania, destinado a la adquisición de drones, misiles y cazas Gripen, en el marco de la ventanilla de defensa del préstamo de apoyo de 90.000 millones acordado por los Veintisiete.

Este desembolso incluye, por un lado, un tramo adicional del primer calendario de productos sobre la adquisición de drones y, por otro, financiación adicional para drones de largo alcance propulsados por reactores, misiles y cazas Gripen.

“Hoy invertimos otros 3.470 millones de euros para ayudar a proteger el cielo de Ucrania. Con este nuevo desembolso, en el marco de nuestro paquete de préstamos de 90.000 millones de euros, ayudamos a Ucrania a defender a su población”, afirmó la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en un comunicado.

Von der Leyen subrayó que la medida acerca las industrias de defensa europeas y ucranianas, combinando la escala industrial europea con la innovación de Kiev. “Este es nuestro nuevo Pacto de Drones, que va tomando forma.

Y que este nuevo apoyo envíe un mensaje claro: cada ataque ruso refuerza la determinación de Ucrania de ser libre, y nuestra determinación de estar junto a Ucrania durante el tiempo que sea necesario”, añadió.

Contexto del paquete de defensa

El desembolso se inscribe en la partida de 60.000 millones de euros reservada para reforzar capacidades y la industria de defensa dentro del préstamo total de 90.000 millones. Bruselas ya había liberado 3.900 millones el 30 de junio y 1.100 millones el 15 de julio, previos al pago de este jueves.

Solo en 2026 está previsto ejecutar 28.300 millones en esta línea de defensa, cifra que incluye lo ya abonado y lo pendiente. El reparto definitivo se cerrará en septiembre, con la adopción de los calendarios de productos, y los pagos se extenderán hasta finales de año.

Paralelamente, el Consejo de la UE modificó este jueves la llamada Facilidad para Ucrania y su plan asociado, que define la hoja de ruta de reformas que Kiev debe cumplir para acceder a los fondos.

La actualización incorpora 8.300 millones de euros adicionales de financiación para 2026, procedentes de la partida presupuestaria del préstamo de apoyo.

En vigor desde el 1 de marzo de 2024, la Facilidad para Ucrania moviliza más de 50.000 millones en subvenciones y préstamos para apoyar la recuperación, reconstrucción y modernización del país entre 2024 y 2027.

Desde su activación, ya ha desembolsado 6.000 millones en financiación puente, 1.890 millones en prefinanciación y siete tramos por un total aproximado de 21.600 millones.