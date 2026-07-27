El MITECO no tendrá nuevos aviones contraincendios hasta la campaña de 2029 y planea recibir 7 unidades antes de 2032

El contrato de modernización de 10 aviones CL-215T fue cancelado tras un recurso administrativo, dejando en suspenso la actualización de parte de la flota actual.

El fabricante De Havilland Canada comenzará las entregas a partir del último trimestre de 2028, siendo Grecia el primer país en recibir las aeronaves.

La renovación de la flota, compuesta por modelos antiguos CL-215T y CL-415, busca mejorar la capacidad de respuesta ante incendios forestales y facilitar el mantenimiento.

El MITECO no dispondrá de nuevos aviones contraincendios hasta la campaña de 2029, y prevé recibir 7 unidades antes de 2032.

Los graves y devastadores incendios forestales registrados en los últimos días y semanas en España están revelando importantes carencias de medios en el Ministerio de Transición Ecológica (MITECO).

Más allá de la prevención, las aeronaves contra incendios han demostrado ser la principal herramienta para acceder a los lugares más complejos. Y, dentro de ellas, se encuentran los 'Foca' operados por el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio.

En julio de 2024, el Consejo de Ministros autorizó la celebración del contrato de 375 millones de euros para incorporar 7 aeronaves —dos de ellas de forma conjunta con otros países europeos— y así renovar la flota gestionada por el MITECO.

Sin embargo, los nuevos aviones tardarán en llegar. El fabricante, De Havilland Canada (DHC) tiene previsto, hoy por hoy, comenzar con las entregas en el último trimestre de 2028.

El primer país que recibirá los nuevos aviones será Grecia, que firmó el contrato de compra unos meses antes que España, que será el segundo.

Con este calendario sobre la mesa, los pilotos del Ejército del Aire y del Espacio podrían ponerse a los mandos de uno de estos aviones en la campaña de incendios de 2029, no sin dificultad temporal.

Las tripulaciones deben pasar un periodo de instrucción en Canadá por parte del fabricante. Tanto pilotos como personal de tierra se formarán en el país norteamericano y, más tarde, serán ellos los que impartirán las clases a sus compañeros españoles.

Teniendo en cuenta este periodo formativo y que el fabricante ha experimentado retrasos importantes en la puesta en funcionamiento de sus factorías, no es descartable una reprogramación de los tiempos ahora previstos.

Las últimas noticias de DHC apuntan a que la "producción del primer 515 avanza según lo previsto, con el ensamblaje de las estructuras en nuestras instalaciones".

"La cabina y el casco se han unido con éxito para formar el fuselaje delantero de la aeronave; la sección central del fuselaje se ha completado y ahora se está integrando con el fuselaje delantero", explican.

De Havilland Canada cuenta con 22 aeronaves en la cartera de pedidos. Además de los correspondientes a España y Grecia, también esperan sus aviones Croacia, Italia, Portugal y Francia.

Nuevos aviones

Mientras desde el MITECO se señala a la antigüedad de los aviones como un factor determinante en la disponibilidad actual de la flota, el Consejo de Ministros ya reconoció en 2024 que la edad de los aviones hace necesario adquirir un lote "que permita reemplazar las bajas que se van a ir produciendo".

La flota actual del 43 Grupo se compone igualmente de aviones del fabricante canadiense, en sus versiones CL-215T —la más antigua, con diez unidades en flota— y CL-415 —la más moderna, con cuatro—.

Contar con una flota homogénea es clave para mejorar todos los procesos logísticos, de mantenimiento e instrucción del personal, por lo que la elección más directa es la del DHC-515.

"Estamos ante un segmento de aviación con apenas alternativas, y el único aparato viable no era otro que la versión mejorada o enhanced del CL-415", según explicó el coronel Andrés Gamboa de la Calleja, responsable de la oficina del Mando de Apoyo Logístico (MALOG), en la Revista Española de Defensa de enero de 2025.

En 2018, reconoce, el MALOG presentó al MITECO la necesidad de renovación de flota. Además de por la avanzada edad de los aviones, también con el objetivo de cumplir con el reglamento del cielo único europeo.

"Además, la mayoría de los países europeos operan los CL-215T y CL-415, lo que facilita mucho la interoperabilidad, y a la postre ha sido decisivo para que De Havilland Canada ponga en marcha la producción de un modernizado avión anfibio que ha denominado DHC-515", señaló.

En cuanto a la aeronave, dispone de aviónica de última generación, cubriendo de esta forma una de las carencias más importantes de las versiones anteriores, y permite el entrenamiento de las tripulaciones al disponer de un simulador de vuelo completo.

El DHC-515 "ofrece capacidades excepcionales de extinción de incendios" a través del medio aéreo con "una arquitectura flexible que, en combinación con los tanques de agua internos, puede equiparse como fumigadora para el control de insectos o de dispersante para derrames de petróleo".

CL-415 del 43 Grupo de España Ejército del Aire y del Espacio

Tiene una envergadura de 28,6 metros y una longitud de 19,8 metros. El peso máximo al despegue sobre agua asciende hasta las 21 toneladas, donde se incluyen los 6.137 litros del depósito de agua y los 680 litros de espumante.

Modernización, en suspenso

Tal y como publicó EL ESPAÑOL en exclusiva, el MITECO ordenó la "extinción" del contrato de 22 millones que tenía como objetivo la modernización de 10 aviones CL-215T.

El motivo ha sido un recurso impuesto por una de las compañías que participaron en el concurso público (Avincis) debido a una ampliación económica del contrato irregular.

Y es que la compañía adjudicataria (Gestair) no contaba con la documentación técnica necesaria para llevar a cabo los trabajos de actualización de los aviones, a pesar de ser un requisito contemplado en el pliego.

Una vez se identificó el problema, el MITECO modificó el contrato añadiendo 2 millones de euros más para que Gestair pudiera hacer frente a la compra de esos documentos.

Fue en ese momento cuando Avincis recurrió la modificación y el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimó el recurso, conduciendo pocos días después a la mencionada extinción.