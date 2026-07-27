El escudo antiaéreo de Ucrania se fabrica en casa: la empresa Raytheon producirá los misiles Patriot junto a Kiev

Durante las reuniones también se abordó la cooperación en sistemas de drones y la financiación internacional para acelerar la llegada de capacidades militares críticas a Ucrania.

El acuerdo refleja una estrategia occidental para fortalecer la industria militar ucraniana y responder a la creciente producción armamentística rusa.

La fabricación local de los misiles Patriot busca reducir la dependencia de suministros extranjeros y garantizar un abastecimiento más estable para el escudo antiaéreo de Ucrania.

Ucrania y la empresa estadounidense Raytheon producirán conjuntamente los interceptores de misiles Patriot en territorio ucraniano para reforzar la defensa aérea frente a ataques rusos.

La guerra en Ucrania da un giro estratégico: Kiev y Washington pasan del suministro a la producción conjunta de defensa. El presidente Volodímir Zelenski ha acordado con la estadounidense Raytheon fabricar en Ucrania los interceptores del sistema Patriot, con el objetivo de blindar el espacio aéreo frente a los ataques rusos y reducir la dependencia de suministros externos en uno de los recursos más críticos del conflicto.

“Raytheon es una empresa de defensa muy sólida y Ucrania lleva mucho tiempo utilizando sus equipos para proteger a nuestra población”, afirmó Zelenski. “Ahora estamos preparados para llevar esta cooperación a un nivel superior y producir conjuntamente los interceptores para los Patriot”.

El anuncio se produjo tras una reunión con una delegación de Raytheon encabezada por su vicepresidente, Joseph DeAntona, y consolida la estrategia occidental de fortalecer la base industrial de defensa ucraniana para sostener una guerra de desgaste.

La iniciativa, abordada previamente con el presidente estadounidense, Donald Trump, durante la cumbre de la OTAN en Ankara, cuenta con respaldo político al más alto nivel.

La fabricación de interceptores Patriot representa un cambio de paradigma para Ucrania. Desde el inicio de la invasión rusa, estos sistemas estadounidenses se han convertido en la pieza clave para interceptar misiles balísticos, de crucero e incluso algunas amenazas hipersónicas lanzadas por Moscú contra ciudades, infraestructuras energéticas y centros logísticos.

El sistema Patriot es lo más avanzado en defensa antimisiles, pero es muy costoso. Raytheon

Sin embargo, la elevada demanda internacional y la limitada capacidad de producción han convertido a los misiles Patriot en un recurso escaso. Cada batería necesita un flujo constante de interceptores y los países aliados compiten por unas existencias limitadas.

La producción en territorio ucraniano permitiría reducir esa vulnerabilidad logística y garantizar un abastecimiento más estable, además de acelerar la integración de la industria militar ucraniana en las cadenas de suministro occidentales.

Aunque Zelenski no precisó el calendario ni el alcance del acuerdo industrial, sí confirmó que los equipos gubernamentales y las empresas implicadas seguirán negociando para cerrar los aspectos técnicos y las licencias de producción.

La industria

El proyecto va mucho más allá de la fabricación de misiles. Refleja la transformación de la estrategia occidental hacia un modelo basado en el fortalecimiento de la capacidad industrial de Ucrania como elemento de disuasión frente a Rusia.

Mientras Moscú ha reorientado su economía hacia una producción masiva de misiles, drones y municiones, Estados Unidos y Europa buscan responder creando un ecosistema industrial capaz de sostener el esfuerzo bélico ucraniano durante los próximos años.

En este contexto, la transferencia de tecnología y la producción bajo licencia adquieren una importancia similar a la del envío directo de armamento.

La reunión de Zelenski con el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, reforzó esa idea. Ambos analizaron la aplicación de los acuerdos alcanzados durante la cumbre aliada de Ankara, especialmente los relacionados con el refuerzo de la defensa aérea y las licencias para fabricar misiles destinados a los sistemas Patriot.

Drones, financiación y apoyo

Durante el encuentro también se abordó el futuro Drone Deal entre Estados Unidos y Ucrania, un acuerdo destinado a ampliar la cooperación en sistemas no tripulados. Según la Presidencia ucraniana, los documentos ya firmados permiten incluso que drones desarrollados por la industria ucraniana puedan enviarse a Estados Unidos para su evaluación y pruebas.

Asimismo, Zelenski agradeció el impulso estadounidense a la iniciativa PURL, un mecanismo mediante el cual equipos militares fabricados en Estados Unidos son financiados con recursos europeos.

Whitaker aseguró que este programa, creado hace un año por iniciativa de Donald Trump, ha movilizado ya cerca de 8.000 millones de dólares y defendió que continúe ampliándose para acelerar la llegada de capacidades críticas a Ucrania.

Un mensaje a Moscú

La futura producción de interceptores Patriot en Ucrania constituye también un mensaje político dirigido al Kremlin.

Si el proyecto se materializa, Rusia no solo tendrá que enfrentarse al mantenimiento del apoyo militar occidental, sino también al nacimiento de una industria de defensa ucraniana cada vez más integrada con las principales compañías estadounidenses.

En una guerra donde la capacidad de fabricar armamento empieza a ser tan decisiva como el propio campo de batalla, Kiev busca consolidar un modelo que le permita garantizar el suministro de sistemas estratégicos a largo plazo y reforzar un escudo antiaéreo que sigue siendo una de las prioridades para contener la presión de los bombardeos rusos.