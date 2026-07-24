Ucrania ataca una empresa militar rusa con un misil flamingo y lanza más de 570 drones en una sola noche

Rusia afirma haber derribado 571 drones ucranianos en una sola noche en varias regiones y la península de Crimea.

El presidente ucraniano Zelenski confirmó el ataque, destacando que la planta suministra tecnología clave usada contra Ucrania.

La empresa Avitek fabrica sistemas antiaéreos y componentes para misiles y aviones rusos, y está bajo sanciones internacionales.

Un misil de crucero ucraniano Flamingo impactó la planta militar rusa Avitek en Kírov, a 800 km de Moscú.

Un misil de crucero ucraniano, identificado como Flamingo, impactó este viernes por la mañana contra las instalaciones de la empresa Avitek, en la región rusa de Kírov, a unos 800 kilómetros al noreste de Moscú. La planta produce sistemas antiaéreos y otros componentes clave para la industria militar rusa.

“Esta mañana, un misil atacó una empresa en Kírov. Lamentablemente, hay víctimas. Todos están recibiendo asistencia. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar y la situación está bajo control”, informó en redes sociales el gobernador regional, Alexander Sókolov.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado la operación y aseguró que la instalación atacada suministra componentes para la aviación y sistemas de misiles rusos. Asimismo, mencionó, sin ofrecer detalles, el ataque a una “infraestructura petrolera rusa” situada a casi 1.350 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Today, Ukraine's Defense Forces struck one of the key military enterprises in Russia's Kirov. It supplies components for the occupier's aircraft and missile systems, which are used, in particular, in the massive attacks against our cities and communities. I thank our warriors for… pic.twitter.com/bKYnCjRl3B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 24, 2026

Según ha podido constatar EFE, el ataque se produjo en torno a las 06:00 hora local (03:00 GMT), y testigos señalaron que la explosión fue consecuencia directa del impacto de un misil.

Canales de Telegram y medios locales atribuyen el ataque al uso de un misil de crucero Flamingo. En paralelo, Denys Shitilierman, cofundador de la empresa militar ucraniana Fire Point, publicó poco antes en redes sociales imágenes del supuesto lanzamiento de este tipo de misil.

La planta de Avitek fabrica productos de doble uso destinados a sistemas de defensa antiaérea y componentes aeronáuticos, y dispone de un ciclo de producción completo, desde la fundición hasta el ensamblaje final y las pruebas.

Fuentes ucranianas sostienen que la empresa participa en la producción del sistema de defensa aérea Tor y suministra componentes para los motores de los misiles Kh-101 y Kh-59M2. También produce asientos eyectables empleados en los cazas Su-34 y Su-57.

Avitek se encuentra bajo sanciones internacionales desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Más de 570 drones en una noche

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso informó de que durante la noche sus sistemas de defensa antiaérea derribaron 571 drones ucranianos en varias regiones del país, incluidas Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Leningrado y Moscú, así como en la península ocupada de Crimea.

Además, las fuerzas rusas aseguraron haber interceptado drones sobre el mar de Azov y el mar Negro.