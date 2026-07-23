La UE autoriza el abordaje de buques de la flota fantasma rusa en el Índico como parte de la operación Atalanta

España participa en la operación con la fragata F-83 'Numancia' y un destacamento aéreo en Yibuti, reforzando la vigilancia marítima en la región.

La operación Atalanta, activa desde 2008, protege la libre navegación en el Índico, una zona clave para el transporte marítimo y el sector pesquero español.

La medida busca aumentar la presión sobre la flota clandestina rusa y evitar que naveguen bajo falsa bandera, combinando sanciones con acciones navales.

La UE ha autorizado a la operación Atalanta a abordar buques sospechosos de pertenecer a la flota fantasma rusa en el Índico para verificar su bandera.

Los Veintisiete de la UE han aprobado esta semana que los medios militares desplegados en la operación Atalanta puedan realizar abordajes de verificación de bandera a los buques sospechosos de pertenecer a la flota fantasma rusa.

Se trata de una medida equivalente a la que ya realiza la misión Irini en el mar Mediterráneo, velando por asegurar que las embarcaciones que transitan esta región cuentan con el pabellón nacional que corresponde y no navegan de forma ilícita.

"Los Estados miembros han autorizado a la Operación Atalanta de la EUNAVFOR a iniciar los abordajes de verificación de bandera de buques sospechosos de pertenecer a la flota clandestina rusa", ha declarado Kaja Kallas, alta representante para la Política Exterior de la Unión Europea.

El anuncio se ha publicado sólo unos días después de que efectivos militares de la operación europea Irini abordaran al petrolero MV South Star, "sospechoso de navegar bajo falsa bandera en violación con el derecho marítimo internacional" en el Mediterráneo, el pasado 20 de julio.

"Estamos aumentando la presión sobre la flota fantasma de Rusia", afirmó Kallas.

"Cada travesía ilícita ayuda a sostener la maquinaria bélica de Rusia. Estamos combinando nuestras sanciones con acción en el mar", añadió la alta representante.

La operación Atalanta, en marcha desde el 2008, es la misión naval de la Unión Europea en el océano Índico establecida originalmente para proteger la libre navegación de los buques contra los piratas somalíes.

Se trata de una región clave tanto para el transporte marítimo de mercancías como para el sector pesquero, en el que España cuenta con una presencia muy importante.

Actualmente, la fragata F-83 'Numancia' de la Armada española se encuentra en esas aguas tras relevar a la 'Canarias' el pasado 5 de junio. Las rotaciones de efectivos españoles suelen darse cada cuatro meses.

En cuanto a los medios aéreos y como parte de la misma operación Atalanta, se encuentra en Yibuti el 59º Contingente del Destacamento Aero Táctico Orión en el que participan más de 50 militares españoles y el avión CASA CN-235 'D4' de vigilancia marítima, además de un helicóptero embarcado en la 'Numancia'.

En cuanto a Irini, es una operación naval de la Unión Europea en el Mediterráneo que fue lanzada en 2020 para hacer cumplir el embargo de armas a Libia, contrarrestar el contrabando de petróleo y el tráfico de personas, y formar a las instituciones libias en seguridad marítima.