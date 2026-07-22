Hornet, la versión polaca del Shahed-136 iraní: el dron 'kamikaze' que se prepara para alcanzar Moscú

Estados Unidos también ha desarrollado su propia versión basada en el Shahed-136, el dron LUCAS, que destaca por su bajo coste y amplio alcance.

El dron está diseñado por el Instituto de Tecnología de la Fuerza Aérea polaca y forma parte del programa PLargonia, iniciado en 2023.

El Hornet tiene dos variantes: una para entrenamiento (PL-AT-1) y otra tipo munición merodeadora (PL-OWA) equipada con una cabeza de guerra de 15-20 kg.

Polonia ha desarrollado el dron Hornet, inspirado en el Shahed-136 iraní, con capacidad de atacar objetivos a más de 1.000 km, incluyendo Moscú.

Cada vez más, las lecciones extraídas en la guerra de Ucrania primero y en la de Irán después se reflejan en los planes de adquisiciones y tecnologías del resto del mundo. El perfecto y último ejemplo es Polonia, país que tendrá su particular versión del dron Shahed.

Este modelo de aeronave no tripulada se hizo popular gracias fundamentalmente a Irán, que los ha empleado en múltiples ocasiones para atacar a Israel y ha vendido grandes cantidades a Rusia para ejecutar ataques contra territorio ucraniano.

Desde entonces, varias compañías han estado trabajando para replicar el dron, caracterizado por su bajo coste de fabricación, relativa baja huella acústica y gran alcance.

Creado en el marco del programa PLargonia, el dron polaco 'inspirado' en el Shahed-136 recibe el nombre de Hornet (Avispón, en español).

Según recoge Defence24, cuenta con un alcance de hasta 400 kilómetros en esta primera versión, pero ya están trabajando en una más avanzada que lograría superar los 1.000 kilómetros, suficiente para atacar Moscú desde suelo polaco.

La aeronave está diseñada por el Instituto de Tecnología de la Fuerza Aérea polaca, como parte de su Centro de Sistemas Autónomos, que comenzaron a trabajar en este modelo de munición merodeadora bajo el nombre en clave de PLargonia en 2023.

El primer prototipo conocido, explican, se presentó en sociedad en la Exposición Internacional de la Industria de Defensa en Kielce el año pasado.

De ese programa salieron realmente dos drones. El primero es el Hornet PL-AT-1, diseñado como blanco para entrenamiento aéreo.

El segundo es el Hornet PL-OWA (One Way Attack, Ataque de Una Dirección) bajo un concepto de munición merodeadora como el citado Shahed y con una cabeza de guerra de entre 15 y 20 kilogramos.

Ambas variantes de la plataforma están propulsadas por un motor de pistón que alcanza los 32 caballos de potencia, permitiendo una velocidad máxima de 185 kilómetros por hora.

El peso del dron es de 85 kilogramos, tiene una envergadura de 2,2 metros y mide de largo 2,6 metros.

Para el despegue, el Hornet emplea un sistema de lanzamiento desde una plataforma terrestre móvil, lo que proporciona flexibilidad operativa.

Todos los derechos de la propiedad intelectual del programa PLargonia pertenecen al Ministerio de Defensa polaco. Aunque por el momento no se ha materializado ninguna adquisición, se espera que Varsovia elija este sistema para sus Fuerzas Armadas cuando la tecnología madure.

En unas declaraciones realizadas el pasado mayo, el jefe de Estado Mayor polaco se refirió al Hornet como una copia del dron LUCAS estadounidense, tal y como recoge Defence UA, lo que puede significar que el proyecto se haya llevado a cabo con apoyo de los ingenieros de EEUU.

Polonia encabeza la lista de gasto militar respecto a su PIB de toda la OTAN, con un 4,48%, seguido de Lituania, Letonia, Estonia y Dinamarca.

Versión estadounidense

Ese dron LUCAS al que se refirió el jefe de Estado Mayor no es otro que la versión del Shahed-136 diseñada y fabricada por el contratista estadounidense SpektreWorks.

La aeronave entró en servicio a finales de 2025 y su primer despliegue fue en Oriente Próximo, coincidiendo con la movilización de tropas que llevó a cabo el Pentágono semanas antes del inicio de los ataques al país persa.

"Estos drones de bajo coste, diseñados siguiendo el modelo de los Shahed de Irán, ahora están proporcionando represalias fabricadas en Estados Unidos", apuntaron desde el Comando Central de EEUU, el encargado de las operaciones en Oriente Próximo.

El desarrollo del LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System) se basó en un proceso de ingeniería inversa de Shahed-136 recuperados y convenientemente analizados.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, fue el ideólogo de esta iniciativa a principios del 2025 y también el artífice de la creación de la Task Force Scorpion (TFSS) para la operación de las nuevas aeronaves.

"Con un coste aproximado de 35.000 dólares por plataforma, LUCAS es un sistema escalable que proporciona capacidades de vanguardia a una fracción del coste de los sistemas estadounidenses tradicionales", según explicó un capitán del Comando Central a TWZ.

LUCAS, la versión de EEUU del dron iraní Shahed-136 CENTCOM

"El sistema de drones tiene un alcance amplio y la capacidad de operar más allá de la línea de visión, lo que proporciona una capacidad significativa en toda la vasta área operativa del CENTCOM", aseguró el militar.

En un comunicado de prensa, el propio CENTCOM aseguró que los drones LUCAS pueden desplegarse mediante "diversos mecanismos", entre ellos catapultas, despegue asistido por cohetes, y sistemas móviles terrestres y sobre vehículos.

Este tipo de plataformas se han convertido en actores clave para los ataques mediante enjambre.

Su formato low cost comparado con los misiles convencionales junto a su largo alcance les permiten ejecutar operaciones por saturación que consiguen atravesar los sistemas antiaéreos.