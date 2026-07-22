El gasto de EEUU en la guerra de Irán alcanza 37.500 millones de dólares y el Pentágono solicita más fondos con urgencia

Senadores han recibido con escepticismo la petición, argumentando que el Departamento de Defensa aún dispone de importantes fondos y que la solicitud incluye partidas ajenas al conflicto con Irán.

El desglose de la solicitud incluye grandes partidas para municiones, operaciones, programas clasificados, ciberseguridad, drones y apoyo logístico.

El Pentágono ha solicitado al Senado 67.100 millones de dólares adicionales, la mitad de ellos para financiar la guerra y el resto para otras prioridades de seguridad nacional.

El gasto de EEUU en la guerra de Irán ya alcanza los 37.500 millones de dólares en menos de cinco meses de conflicto.

No han pasado todavía cinco meses desde que comenzaron los ataques coordinados de EEUU e Israel a Irán y la factura del Departamento de Defensa ya asciende a 37.500 millones de dólares hasta la fecha.

La cifra la ha aportado el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en una comparecencia ante el Senado estadounidense para solicitar fondos de emergencia para la misma guerra.

Hegseth y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general John Caine, se presentaron ante el Comité de Asignaciones del Senado para requerir 67.100 millones de dólares en fondos suplementarios para la guerra y otras partidas.

Dentro de ese montante también se contemplan otros gastos asociados directamente con el conflicto, como la adquisición de municiones o drones, y para el despliegue del Ejército y la Guardia Nacional en la frontera sur de EEUU y en Washington DC.

Según los datos aportados, aproximadamente la mitad de los 67.100 millones solicitados con urgencia se destinarán a costear la guerra. El resto se dedicará a prioridades de seguridad nacional.

De forma desglosada, la solicitud incluye 21.000 millones para municiones, 17.300 para operaciones, 12.100 para programas clasificados, 5.100 para ciberseguridad, 2.400 para drones, 1.700 para preparación, 1.500 para combustible y 2.000 millones para "prioridades administrativas" y apoyo a la Guardia Nacional.

Los senadores, tal y como recoge Military Times, recibieron la propuesta económica con escepticismo debido a que el Departamento de Defensa cuenta con 75.000 millones de dólares en sus arcas.

Además, el Pentágono recibió más de 1 billón de dólares en fondos el año pasado y ha solicitado 1,3 billones de dólares para este año.

Esta última es una de las razones esgrimidas por la senadora por Washington Patty Murray, principal representante demócrata, quien dijo que el comité no "aprobaría sin más una solicitud para financiar esta guerra".

"La solicitud del presidente ni siquiera tiene como objetivo principal cubrir los costes de la guerra con Irán", explicó, y afirmó que la partida demandada está repleta de peticiones para financiar prioridades del Departamento de Defensa que nada tienen que ver con el conflicto en Oriente Medio.

Por su parte, Pete Hegseth afirmó que la nueva financiación es necesaria para apoyar las operaciones, ya que los 75.000 millones de dólares en fondos de reconciliación están destinados a la restauración de las Fuerzas Armadas que "fueron ignoradas" durante la presidencia de Joe Biden.

"Las Fuerzas Armadas necesitan una inversión generacional para lograr la paz mediante la fuerza", apuntó el propio Hegseth. "El nivel de negligencia, la mentalidad obsoleta y la burocracia eran asombrosos cuando asumimos el cargo".