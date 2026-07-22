La Fuerza de Infantería de Marina prueba su capacidad de reacción en Rumanía ante un escenario de crisis

Más de 200 infantes de marina españoles, junto a vehículos blindados y drones, formaron parte del contingente, consolidando el compromiso de España con la defensa del flanco oriental de la OTAN.

El adiestramiento incluyó patrullas diurnas y nocturnas, pruebas de liderazgo y técnicas tácticas, además de operar con limitaciones en sistemas de comunicación, reforzando la interoperabilidad entre las fuerzas.

Durante el ejercicio, los militares españoles, franceses y belgas simularon una situación de crisis, desplegándose en menos de 48 horas y estableciendo un dispositivo defensivo ante una hipotética amenaza.

La Fuerza de Infantería de Marina española participó en el ejercicio multinacional 'Eagle Arrow' en Rumanía, centrado en evaluar la rapidez de despliegue y la coordinación entre aliados de la OTAN.

La Fuerza de Infantería de Marina (FIMAR) desplegada en Rumanía ha evaluado su capacidad de respuesta ante un escenario de crisis durante el ejercicio multinacional 'Eagle Arrow', un adiestramiento concebido para medir la rapidez de despliegue, la coordinación entre aliados y la preparación del grupo de combate de la OTAN que opera en el país bajo liderazgo francés.

Durante varios días, militares españoles, franceses y belgas participaron en este ejercicio táctico, centrado en validar la capacidad de reacción del Multinational Battle Group en un entorno de alta intensidad y en fortalecer la interoperabilidad entre las fuerzas desplegadas en el flanco oriental de la Alianza.

El ejercicio comenzó con la activación de una alarma que simulaba una situación de crisis, obligando al batallón multinacional a iniciar de forma inmediata los procedimientos de alistamiento y despliegue.

En menos de 48 horas, las unidades alcanzaron la zona de operaciones asignada, ocuparon sus posiciones y organizaron el dispositivo defensivo previsto para hacer frente a una hipotética amenaza.

Uno de los aspectos más exigentes del adiestramiento fue la limitación deliberada del empleo de radios y sistemas de información y comunicaciones (CIS), obligando a las unidades a recurrir a procedimientos alternativos de mando y control para mantener la coordinación durante las operaciones.

Recogida de armamento durante la primera fase previo al despliegue Emad

Las unidades llevaron a cabo patrullas diurnas y nocturnas con el objetivo de asegurar el perímetro, controlar los accesos y detectar posibles amenazas. Estas operaciones contribuyeron a reforzar la coordinación entre equipos, poner a prueba el liderazgo de los mandos y consolidar la aplicación de las técnicas, tácticas y procedimientos propios de la Infantería de Marina en un entorno operativo especialmente exigente.

Una vez finalizada la misión, las unidades iniciaron el repliegue hacia la base, reorganizando la columna táctica para el regreso y verificando posteriormente el estado del personal, el armamento, los vehículos y el resto del material.

El ejercicio concluyó sin incidencias y permitió validar la capacidad de reacción, despliegue y sostenimiento del grupo de combate multinacional encargado de contribuir a la defensa del flanco este de la OTAN.

Más de 200 infantes de marina españoles

La participación española se enmarca en el refuerzo de la presencia avanzada de la OTAN en el este de Europa, una iniciativa impulsada para reforzar la disuasión y la defensa de la Alianza ante el deterioro del entorno de seguridad en la región.

En Rumanía, España contribuye al Multinational Battle Group, liderado por Francia, mediante la Fuerza de Infantería de Marina (FIMAR-R), integrada por un Subgrupo Táctico Mecanizado, unidades de apoyo al combate y un elemento de apoyo logístico nacional. El contingente está formado por más de 200 militares procedentes de la Brigada de Infantería de Marina Tercio de Armada.

Entre los principales medios desplegados destacan los vehículos blindados Piranha IIIC 8x8, los VAMTAC equipados con misiles contracarro Spike, morteros de 81 milímetros y otros vehículos de alta movilidad táctica. El contingente también dispone de un destacamento de sistemas aéreos no tripulados (RPAS), especializado en misiones de reconocimiento y obtención de información.

Además de su participación en Rumanía, las Fuerzas Armadas españolas mantienen su contribución a otros grupos de combate multinacionales de la OTAN desplegados en el flanco oriental, como los de Eslovaquia, donde España actúa como nación marco, y Letonia, consolidando su compromiso con la defensa colectiva de la Alianza Atlántica.