Los cazas F-16 ucranianos pasan a la ofensiva: EEUU confirma el derribo de un Su-35 ruso

El derribo obliga a Rusia a adaptar sus operaciones aéreas, considerando la nueva amenaza que supone la presencia y capacidad ofensiva de los cazas occidentales en el frente ucraniano.

El episodio refleja la madurez operativa de los F-16 en Ucrania, integrados en una red de defensa aérea moderna con radares, enlaces de datos y sistemas de mando compatibles con la OTAN.

El derribo del Su-35S marca un cambio estratégico, ya que los F-16 ucranianos pasan de interceptar drones y misiles a realizar misiones ofensivas de superioridad aérea contra la aviación rusa.

Un F-16 ucraniano, cedido por Occidente, ha derribado por primera vez un caza ruso Su-35S, según confirmó el jefe del Estado Mayor Conjunto de EEUU.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Dan Caine, ha confirmado ante el Senado que un F-16 cedido por Occidente a Ucrania ha logrado su primera victoria aérea al abatir un caza ruso Su-35S.

La confirmación pone fin a semanas de especulaciones sobre la destrucción, el pasado 8 de julio, de un Su-35S ruso y que, hasta ahora, había sido atribuida indistintamente a un sistema antiaéreo Patriot PAC-3 o a un misil AIM-120 AMRAAM lanzado desde un F-16.

La intervención de Caine confirma oficialmente que fue un F-16 ucraniano el responsable del derribo y certifica un cambio de escenario en la guerra aérea. Los cazas occidentales ya no se limitan a interceptar drones Shahed o misiles de crucero, sino que han comenzado a desempeñar misiones ofensivas de superioridad aérea frente a la aviación rusa.

El avión abatido fue un Su-35S Flanker-E, considerado el principal caza de superioridad aérea de las Fuerzas Aeroespaciales rusas. Este modelo suele emplearse para patrullas de combate, escolta de bombarderos Su-34, protección de ataques con bombas planeadoras y misiones de combate aire-aire de largo alcance.

Aunque ni Washington ni Kiev han revelado el tipo de misil utilizado, la distancia del lanzamiento o el desarrollo exacto del enfrentamiento, la información disponible apunta a una interceptación más allá del alcance visual (Beyond Visual Range, BVR) integrada en la red de defensa aérea ucraniana y no a un combate cerrado entre cazas.

Hasta ahora, las pérdidas confirmadas de Su-35 se habían relacionado principalmente con emboscadas de sistemas Patriot, accidentes o incluso fuego amigo. Este episodio demuestra que los pilotos rusos deben afrontar una nueva amenaza: la capacidad de los F-16 para interceptar aeronaves de combate en coordinación con la defensa aérea terrestre.

La madurez operativa de los F-16

Desde la llegada de los primeros aparatos, Ucrania ha recibido compromisos para incorporar 85 F-16 procedentes de Bélgica, Países Bajos, Dinamarca y Noruega.

La mayoría han sido modernizados mediante el programa Mid-Life Update (MLU), que incorpora enlace de datos Link 16, radares mejorados, nuevos sistemas de guerra electrónica y compatibilidad con armamento de la OTAN, como los misiles AIM-120 AMRAAM y AIM-9 Sidewinder.

En un primer momento, estos cazas se emplearon para reforzar la defensa aérea del país mediante la interceptación de drones y misiles de crucero. Sin embargo, el derribo confirmado por Estados Unidos refleja la progresiva ampliación de sus cometidos hacia operaciones ofensivas de contraataque aéreo.

Según explicó el general Caine, la creciente eficacia de la defensa aérea ucraniana responde a una arquitectura integrada en la que participan radares terrestres, enlaces de datos, sistemas de mando y control y, potencialmente, otras plataformas de vigilancia aérea.

Aunque no existe confirmación oficial sobre la participación de aviones de alerta temprana o de baterías Patriot en el derribo, el testimonio estadounidense apunta a una operación coordinada propia de una red de combate moderna.

Un cambio en el equilibrio aéreo

La confirmación del primer derribo aire-aire de un Su-35 por un F-16 obliga a Rusia a adaptar sus operaciones sobre el frente.

A partir de ahora, sus pilotos deberán planificar sus misiones teniendo en cuenta no solo la amenaza de los sistemas antiaéreos ucranianos, sino también la presencia de cazas occidentales capaces de realizar interceptaciones de largo alcance apoyadas por una red de sensores y sistemas de mando compatibles con los estándares de la OTAN.

Más allá del valor simbólico del derribo, el episodio confirma la transformación de la Fuerza Aérea ucraniana hacia un modelo de combate más integrado, en el que la combinación de cazas, defensa aérea, guerra electrónica y redes de intercambio de información resulta decisiva para disputar el control del espacio aéreo a la aviación rusa.