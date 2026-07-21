Polonia advierte de una posible operación rusa de "falsa bandera" con drones ucranianos contra la OTAN

Los incidentes entre aeronaves rusas y cazas aliados en el mar Báltico son frecuentes, registrándose varias interceptaciones por parte de fuerzas aéreas de la OTAN este año.

En septiembre de 2025, Polonia sufrió una grave violación de su espacio aéreo con la incursión de al menos diecinueve drones rusos, obligando al derribo de varios aparatos.

Polonia advierte sobre el riesgo de que Rusia utilice drones ucranianos capturados para simular ataques de "falsa bandera" contra países de la OTAN.

Polonia advierte del riesgo de que Rusia utilice drones ucranianos capturados para llevar a cabo operaciones de “falsa bandera” contra países de la OTAN. Moscú podría emplear estos sistemas incautados para simular ataques atribuidos a Ucrania, con el objetivo de generar confusión, escalar tensiones y poner a prueba la respuesta aliada.

Así lo ha afirmado este martes el ministro polaco de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, tras una reunión del Comité de Seguridad Nacional en Varsovia. Y subrayó que Moscú tiene en su poder "muchos drones" incautados a Ucrania y explicó que "Rusia podría utilizarlos de forma provocadora contra el flanco oriental de la OTAN, contra los países bálticos, Finlandia, Rumanía, e incluso contra Polonia".

El ministro polaco reiteró que "la amenaza rusa es constante y muy alta", por lo que "es muy importante estar preparados por si ocurre algo de este tipo".

Justo el día anterior, Kosiniak-Kamysz había indicado la víspera que "jamás" se puede "estar tranquilo" frente a la "escalada de tensión" que plantea Rusia y recordó que "la semana pasada, cazas polacos y suecos interceptaron tres aviones rusos sobre el mar Báltico".



Ante la eventualidad de un ataque ruso, el responsable de Defensa polaco dijo confiar "plenamente en la aplicación de los artículos 4 y 5 (de la OTAN), que implican el uso extremo de la fuerza y todos los medios por parte de todos los Estados miembros".



"Nosotros estamos obligados a hacerlo y esperamos que se cumplan estos compromisos con nosotros", añadió.

Drones sobre Polonia

En septiembre de 2025, Polonia vivió una de las mayores violaciones de su espacio aéreo cuando al menos diecinueve drones rusos penetraron en su territorio durante una ofensiva masiva contra Ucrania.



Aquel incidente obligó al derribo de varios aparatos mediante el uso de fuerza directa por parte de cazas polacos y de la OTAN, además de provocar el cierre temporal de aeropuertos y restricciones de vuelo en el este del país.

Además, la semana pasada, el ministro de Defensa de Polonia, Władysław Kosiniak-Kamysz, denunció una nueva incursión de aeronaves militares rusas en las proximidades de los ejercicios aliados, apenas un día después de que la Fuerza Aérea polaca interceptara un avión de reconocimiento ruso en la misma zona.

Los incidentes entre aeronaves rusas y cazas aliados se han convertido en una constante en el mar Báltico. En lo que va de año se han registrado al menos una docena de interceptaciones similares, en las que han participado fuerzas aéreas de varios países de la Alianza Atlántica.