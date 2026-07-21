El MITECO "extingue" el contrato de modernización de los aviones contra incendios tras cuatro años de bloqueo

El futuro del programa y la gestión de los fondos europeos asignados sigue siendo incierto, con varias opciones sobre la mesa para reactivar la modernización de la flota.

El programa de modernización, valorado inicialmente en 22 millones de euros y ampliado a 24 millones, fue bloqueado por la falta de manuales técnicos y recursos legales entre las empresas adjudicatarias.

Actualmente, solo entre 6 y 7 aviones de los 14 disponibles están operativos en plena temporada de incendios forestales, debido a la antigüedad y problemas técnicos de la flota.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha cancelado el contrato de modernización de los aviones contra incendios CL-215T tras cuatro años de trámites y bloqueos burocráticos.

Más de cuatro años después de que se iniciaran los trámites para la modernización de los CL-215T, y sin que un solo avión haya pasado por el hangar para ello, el programa acaba de cancelarse.

Así lo ha anunciado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través del portal de contratación del Estado, donde se ha ido desgranando todo el laberinto burocrático que ha conducido a esta situación.

"La flota es cada vez más antigua, lo que implica mayores incidencias no previstas, aparte de las revisiones y mantenimientos ordinarios", según informó el propio Ministerio a las Comunidades Autónomas a través de un correo electrónico al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

De hecho, tal y como reconoció el propio MITECO, en uno de los aparatos se había detectado una grieta estructural grave. Al que se unen dos aviones con problemas técnicos por incidentes sobrevenidos y otros aparatos a punto de cumplir las horas de vuelo antes de un mantenimiento profundo.

Los 14 aviones 'Foca' que España tiene son de titularidad del MITECO y están operados por el 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio como parte de un acuerdo interministerial con Defensa.

Son las aeronaves con mayor capacidad de soltar agua sobre las llamas y la flota se reparte entre las 4 unidades del modelo CL-415 —las más modernas— y las 10 del CL-215T.

Estos últimos acumulan, en algunos casos, más de cuatro décadas de servicio y son —o eran— el objeto del programa de modernización impulsado por la cartera de Transición Ecológica.

Sin embargo, la realidad es muy diferente. En julio, tan solo están operativos entre 6 y 7 aparatos —sin que haya trascendido la distribución entre ambos modelos— para todo el territorio nacional y en plena época de incendios forestales.

Una situación de extrema gravedad por insuficiencia de medios, que coincide con el importante incremento de masa forestal que experimenta España cada año, y que pone de relieve la necesidad de modernización de los aviones para prolongar su vida útil.

Laberinto burocrático

La modernización comenzó a tejerse en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en abril de 2022 mediante una "declaración de urgencia" y con una fecha de finalización fijada el 30 de junio de 2026.

Se estableció entonces un hito dentro de los programas Next Generation con el fin de obtener fondos de la Unión Europea y se reservaron —inicialmente— un total de 22 millones de euros para la modernización de los aviones.

Dos meses después de la publicación de la oferta pública en la plataforma de contratación del Estado, los trabajos se adjudicaron a Gestair en junio de 2022. Pero los problemas no tardaron en llegar.

El seis de octubre de ese año, tan solo una semana después de la formalización del contrato en el BOE, los responsables del programa de Gestair, el Ejército del Aire y el Ministerio para la Transición Ecológica mantuvieron una reunión en la que ya se puso sobre la mesa el problema que ha llevado al bloqueo: la falta de los manuales técnicos necesarios para llevar a cabo los trabajos.

CL-415 del 43 Grupo de España Ejército del Aire y del Espacio

En la documentación aportada queda registrado que De Havilland Aircraft of Canada (DHC) había enviado un escrito avisando de que las intervenciones contempladas en el contrato deberían contar con su autorización.

Además, también apuntaron a que su ejecución sin los permisos necesarios supondría una vulneración de los derechos de propiedad intelectual por el uso no autorizado de los mencionados manuales y de documentación técnica aprobada por el propio fabricante.

Con este escenario, Gestair solicitó una primera ampliación de los plazos de ejecución en mayo de 2023, aunque no se hizo público hasta septiembre de ese año.

En plataforma de contratación pública está registrada una segunda ampliación del plazo el 16 de marzo del presente 2026.

Este marzo pasado ocurrió otro movimiento importante que terminó por precipitar la paralización del contrato. El día 10 se publicó la modificación del contrato original, con una ampliación de 2 millones de euros, para la adquisición de la documentación técnica necesaria.

El total del programa, que ya sumaba 24 millones, fue recurrido sólo unos días después por la compañía Avincis (antes conocida como Babcock) por vulnerar el régimen de modificación de los contratos del sector público.

Avincis señaló en el recurso que la adquisición de la documentación técnica necesaria para la modernización de los aviones ya se contemplaba en el pliego del contrato público, por lo que el MITECO no debía ampliar la dotación económica —esos dos millones extra— para solventarlo.

Tres semanas más tarde, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales estimaba el recurso especial de Avincis, poniendo el penúltimo clavo al programa.

La estocada la dio la Secretaría de Estado de Medio Ambiente el pasado viernes, cuando publicó la extinción oficial del programa tras este laberinto burocrático.

Incógnitas

El futuro más inmediato del programa es una incógnita. Se desconoce si el MITECO optará por anular el contrato y lanzar uno nuevo, con todo lo que conlleva en términos de dilación en el tiempo.

Una segunda opción sería mantener el mismo expediente, pero reiniciando igualmente todos los plazos para que las compañías interesadas puedan participar en la oferta pública.

Y la tercera vía pasaría por adjudicar de forma directa el proyecto a alguna empresa aludiendo la necesidad de aligerar al máximo los trámites.

Otra cuestión clave es la gestión de los fondos europeos reservados para el programa de modernización. El plazo para asignarlos concluye el próximo 31 de agosto y, con esta situación, el Ministerio debería gestionarlo todo contrarreloj si quiere mantener la financiación de la UE.