El Gobierno aprueba la compra de maquinaria y de combustible y la mejora de la seguridad en las bases para Defensa

Defensa también invertirá en software de mensajería y en productos funcionales como grasas y lubricantes, sumando acuerdos valorados en 16,7 y 53,6 millones de euros respectivamente.

La Armada contará con un nuevo acuerdo para la adquisición de combustible en puertos extranjeros, valorado en 40 millones de euros.

Se invertirán 54,5 millones de euros en la reposición y sostenimiento de los sistemas de seguridad de bases y acuartelamientos militares.

El Gobierno ha aprobado la compra de maquinaria y accesorios para las unidades de Ingenieros del Ejército de Tierra, con un acuerdo marco valorado en 30,9 millones de euros.

Además de la ampliación del uso de satélites espía franceses, el Ministerio de Defensa ha aprobado varios acuerdos marco y adquisiciones en el penúltimo Consejo de Ministros antes del parón veraniego.

En primer lugar, el Consejo ha autorizado la celebración del acuerdo marco para la adquisición de manipuladores telescópicos —maquinaria— y sus accesorios necesarios para el cumplimiento de las misiones asignadas a las unidades de Ingenieros del Ejército de Tierra.

"Con este expediente se pretende paliar los bajos grados de operatividad de la flota existente, actualmente por debajo del 70 %, debido a su antigüedad, cercanas al fin de su ciclo de vida", según recogen.

Se trata de un acuerdo marco de cuatro años de duración, con posibilidad de prorrogar otros dos más, y un valor estimado de 30,9 millones.

También dirigido al Ejército de Tierra es un segundo acuerdo marco para la reposición y sostenimiento de los medios técnicos de seguridad de las instalaciones en bases, acuartelamientos y establecimientos, tanto en territorio nacional como en zona de operaciones.

"La necesidad de este acuerdo marco radica en que, de no realizarse esas acciones continuas, los sistemas entrarían rápidamente en obsolescencia, con el consiguiente quebranto de seguridad" de las instalaciones militares.

El acuerdo marco tendrá una duración de dos años a contar desde el próximo 1 de enero de 2027 y con la posibilidad de prórroga de dos años más. El valor estimado es de 54,5 millones de euros.

En cuanto a la Armada, se ha autorizado la celebración del expediente de apoyo logístico naval para la adquisición de combustible.

"El objeto del expediente es cubrir las necesidades de combustible de los buques de la Armada en puertos civiles del extranjero, a través de un sistema de contratación ágil", explican.

El acuerdo marco tendrá un valor estimado de 40 millones de euros y una duración de dos años.

Pasando al Ministerio de Defensa como entidad, el primero de los acuerdos marco aprobados en el Consejo de Ministros es la adquisición de licencias y soporte del sistema de mensajería formal.

"Se precisa dar continuidad al actual software ya en uso, así como posibilitar su posible despliegue en nuevos entornos", Tiene un valor estimado de 16,7 millones y una duración de tres años, con posibilidad de prórroga por un año.

También se ha autorizado la celebración del acuerdo marco de suministro de grasas, lubricantes y productos funcionales de uso en aeronaves, buques, vehículos, sistemas y maquinaria en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Este acuerdo marco tiene un valor estimado de 53,6 millones de euros y un año de duración, con posibilidad de prórroga de tres.