Defensa empleará los satélites espía de Francia hasta 2033 tras recibir luz verde de Hacienda para ampliar el contrato

España diversifica sus fuentes de imágenes satelitales, utilizando también imágenes de la empresa estadounidense Maxar y desarrollando el programa PAZ II con Hisdesat.

La ampliación del acuerdo implica un compromiso económico de 62 millones de euros, sumando un total de 90 millones en gastos relacionados para el periodo 2027-2033.

La cooperación entre España y Francia se basa en el programa de satélites CSO, que proporciona al Ministerio de Defensa español un 2,5% de retorno en imágenes.

El Ministerio de Defensa español seguirá utilizando imágenes de satélites espía franceses hasta 2033 tras la aprobación de Hacienda para ampliar el contrato.

El Consejo de Ministros celebrado hoy ha aprobado un acuerdo por el que se modifica el número de anualidades para adquirir compromisos de gasto para permitir al Ministerio de Defensa contar con acceso a imágenes satelitales francesas.

Esta modificación, que corre a cargo de Hacienda, permitirá la activación del periodo opcional del Memorando de Entendimiento (MoU) rubricado entre el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia y el Ministerio de Defensa de España relativo al sistema de satélites del programa Composante Spatiale Optique (Componente Espacial Óptico o CSO).

"La capacidad de observación de la Tierra desde el espacio del Ministerio de Defensa español se ha basado en una duradera y fructífera cooperación con el Ministerio de Fuerzas Armadas" francés, explican.

Desde el lanzamiento del primer satélite Helios I en 1995 y su sucesor Helios II, que hizo lo propio en 2004, la capacidad de observación de la Tierra desde el espacio del Ministerio de Defensa español se ha basado en una duradera y fructífera cooperación con el Ministerio de Defensa de Francia.

El Helios II fue sustituido por la constelación CSO, compuesta por tres satélites: dos de ellos de alta resolución y un tercero de muy alta resolución. El primero se lanzó en 2018, el segundo en 2020 y el último en 2025.

La adhesión por parte del Ministerio de Defensa se materializó a través del MoU al que se refiere este acuerdo, de forma que la Dirección General de Armamento francesa implantó la misión espacial CSO, a través de la cual puso a disposición del Ministerio de Defensa español el 2,5% de retorno en imágenes.

"Para atender los costes de la participación en el sistema CSO, el Ministerio de Defensa español viene proporcionando al Ministerio de Defensa francés los recursos financieros necesarios para sufragar los derechos de programación de imágenes del sistema CSO, la adquisición del Segmento Terreno español" y el mantenimiento de ambas partes.

Por tanto, las obligaciones económicas a las que el Ministerio de Defensa de España se compromete al tramitar la activación del periodo opcional del MoU CSO ascienden a un total de 62 millones de euros.

Teniendo en cuenta esta ampliación, el importe total de los "gastos originados por la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz" para los ejercicios 2027 a 2033 es de 90 millones de euros.

Por otro lado, España adquirió el año pasado derechos de imágenes de la estadounidense Maxar como base para los sistemas de puntería y también cuenta con el programa PAZ II en desarrollo por parte de Hisdesat.