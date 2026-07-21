Defensa y el Consorcio del Aeropuerto de Teruel avanzan en la implantación del CIEMA del Ejército del Aire

Se han concedido terrenos para la primera fase del centro por 25 años y se espera que las obras finalicen el año próximo.

La infraestructura potenciará la preparación de las Fuerzas Armadas y fomentará el desarrollo económico, tecnológico e industrial de Teruel y Aragón.

El CIEMA contará con una inversión de 42 millones de euros y será clave para el adiestramiento y la movilidad aérea del Ejército del Aire y del Espacio.

El Ministerio de Defensa y el Consorcio del Aeropuerto de Teruel han firmado un acuerdo para implantar el Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA).

El Ministerio de Defensa y el Consorcio del Aeropuerto de Teruel han firmado el protocolo de colaboración para la implantación del Centro Integral de Entrenamiento y Movilidad Aérea (CIEMA).

Este acuerdo, rubricado por la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, y el presidente del Consorcio, Octavio López, establece el marco de colaboración entre ambas instituciones para impulsar de forma coordinada todos los trámites necesarios.

Según han explicado en una nota, el objetivo pasa por facilitar que el Ejército del Aire y del Espacio pueda iniciar su actividad en las instalaciones aeroportuarias "en el menor plazo posible".

Durante el acto, Valcarce ha subrayado que “el CIEMA será una infraestructura de referencia para el adiestramiento de las unidades de transporte aéreo y de apoyo al despliegue del Ejército del Aire y del Espacio, abierta también a la cooperación con nuestros aliados europeos”.

El centro se enfocará en mejorar la capacidad estratégica esencial para la movilidad aérea y el apoyo al despliegue de fuerzas, incrementando la preparación de las Fuerzas Armadas y la contribución de España a la seguridad europea y atlántica.

El CIEMA contará con una inversión de unos 42 millones de euros por parte del Ministerio de Defensa, que servirán para "dotar al centro de instalaciones modernas, flexibles y adaptadas a las nuevas formas de operar".

El proyecto contribuirá al mismo tiempo a generar nuevas oportunidades para el desarrollo económico, tecnológico e industrial de Teruel, en particular, y de Aragón, en general.

En palabras de la secretaria de Estado, “la seguridad y la defensa son hoy también una política de innovación, de empleo cualificado y de cohesión territorial”.

Por su parte, el presidente del Consorcio del Aeropuerto de Teruel, ha destacado el refuerzo de "una alianza entre instituciones que comparten una misma visión: la de poner los recursos públicos al servicio del interés general"

También ha señalado la intención de "impulsar el desarrollo tecnológico e industrial de nuestro país y fortalecer capacidades estratégicas esenciales para España, para Aragón y para la provincia de Teruel”.

Avances administrativos

La firma del protocolo, afirman desde Defensa, coincide con nuevos avances administrativos impulsados por el Consorcio del Aeropuerto.

Se ha aprobado recientemente la concesión demanial al Ministerio de Defensa por los terrenos de la primera fase del CIEMA por un periodo de 25 años. Se trata de una superficie de ocho hectáreas ubicada entre el hangar y la nave de fabricación de dirigibles estratosféricos que se está construyendo.

El Ejército del Aire y del Espacio dispondrá de un edificio de oficiales y de una plataforma para el estacionamiento de aeronaves militares conectada con la pista del aeropuerto turolense. Se espera que las obras comiencen y finalicen el año que viene.

Asimismo, el Consejo Rector del Aeropuerto de Teruel ha presentado la documentación al Departamento de Economía del Ejecutivo autonómico para tramitar la Declaración de Interés Autonómico con Interés General (DIGA), paso previo a la presentación del PIGA con el que se abordará la Fase II del proyecto.