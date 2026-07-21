CSG, matriz de la Fábrica de Municiones de Granada, fabricará motores a reacción para drones en EEUU

El auge de los drones en conflictos modernos como Ucrania ha impulsado a CSG a centrarse en tecnologías avanzadas de propulsión y fabricación escalable para plataformas no tripuladas.

El proyecto incluye integración, pruebas en tierra y validación en vuelo, y forma parte de una red global de CSG para sistemas de propulsión, conectando I+D y fábricas en varios países.

La producción se ubicará en Stevens Point (Wisconsin) y se prevé comenzar el ensamblaje en los próximos meses, con la meta de alcanzar la fabricación en serie en 2027.

CSG fabricará motores a reacción para drones y sistemas de defensa en Estados Unidos a través de Firecrest Aerospace, con una inversión inicial de hasta 15 millones de dólares.

CSG, grupo matriz de la andaluza Fábrica de Municiones de Granada, ha anunciado la creación de capacidades de producción en serie de motores a reacción en Estados Unidos, destinados a drones, sistemas no tripulados y aplicaciones de defensa. La fabricación se realizará a través de Firecrest Aerospace, una nueva empresa conjunta de sus filiales CSE USA y AviaNera Technologies.

El proyecto, que contará con una inversión inicial de hasta 15 millones de dólares, se desarrollará por fases en Stevens Point (Wisconsin). La primera etapa se centrará en el montaje, la integración y las pruebas para clientes estadounidenses, con el objetivo de evolucionar posteriormente hacia la producción a gran escala, la ingeniería y el desarrollo de producto.

La compañía prevé iniciar el ensamblaje en los próximos meses y alcanzar la producción en serie en 2027, con un incremento progresivo desde cientos hasta miles de motores anuales.

Las instalaciones incluirán capacidades de integración, pruebas en tierra y validación en vuelo en el Aeropuerto Municipal de Stevens Point. La ubicación ha sido seleccionada por su base industrial, mano de obra cualificada y acceso directo a infraestructuras aeronáuticas.

La iniciativa forma parte de la estrategia global de CSG para desarrollar, a través de AviaNera Technologies, una red internacional de fabricación de sistemas de propulsión para plataformas no tripuladas.

Esta red conectará capacidades de I+D en Serbia con centros de producción en la República Checa, Estados Unidos, India y Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo de combinar desarrollo tecnológico centralizado y fabricación local.

El consejero delegado y presidente de CSG, Michal Strnad, aseguró que los sistemas no tripulados “definirán el futuro de la industria de defensa y de las operaciones militares”, y subrayó que el grupo está reforzando sus capacidades en este ámbito, desde la propulsión y otros subsistemas hasta la producción en serie.

En este contexto, destacó que AviaNera refleja la ambición de CSG de consolidarse como actor global en tecnologías para plataformas no tripuladas, con el proyecto de Firecrest Aerospace en Wisconsin como pieza clave.

Cambio de paradigma

Hace solo unos años, los pilares fundamentales de la industria de la defensa eran los tanques, la artillería y los vehículos blindados. Sin embargo, la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto un cambio fundamental: los drones y otros sistemas no tripulados se han convertido en uno de los elementos más importantes del campo de batalla moderno.

Por ello, CSG decidió desarrollar sus propias capacidades en unidades de propulsión, sistemas no tripulados, tecnologías autónomas, electrónica e integración de sistemas. El objetivo no es simplemente fabricar componentes individuales, sino controlar progresivamente una parte significativa de la cadena de valor.

Dentro de esta estrategia, AviaNera Technologies representa una plataforma clave centrada en una de las tecnologías más críticas de todo el segmento: las unidades de propulsión avanzadas.

La compañía, fundada en 2025, se centra en el desarrollo e integración de turborreactores, turbofanes y otras soluciones para drones, misiles y sistemas aeroespaciales, apostando por modelos de producción industrial escalable basados en automatización y procesos digitalizados.