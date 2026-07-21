BAE Systems, Boeing y Saab formalizan su alianza para impulsar al T-7 como futuro entrenador de la RAF

El Leonardo M-346 y el KAI T-50 son los principales rivales del T-7 en el concurso para el futuro entrenador de la RAF.

El sistema T-7 combina instrucción en vuelo y simuladores avanzados, orientado a preparar pilotos para aviones Eurofighter Typhoon, F-35 y futuras plataformas de sexta generación.

La propuesta incluye una línea de montaje final e integración del T-7 en Reino Unido, reforzando la capacidad industrial nacional y el control soberano del entrenamiento.

BAE Systems, Boeing y Saab han firmado una alianza para ofrecer el sistema de entrenamiento avanzado T-7 a la Real Fuerza Aérea británica (RAF).

BAE Systems, Boeing y Saab han firmado un acuerdo de colaboración para presentar una oferta conjunta del sistema de entrenamiento avanzado T-7 al programa de formación de pilotos de nueva generación de la Real Fuerza Aérea británica (RAF).

La propuesta contempla el establecimiento de una línea de montaje final e integración en Reino Unido, con el objetivo de reforzar la capacidad industrial nacional y garantizar el control soberano del entrenamiento de los futuros pilotos militares.

Más que un simple reemplazo del Hawk, la propuesta busca ofrecer un ecosistema integral de entrenamiento. El sistema basado en el T-7 combina instrucción en vuelo con simulación avanzada y está diseñado para preparar pilotos destinados a operar los Eurofighter Typhoon, los F-35 y, en el futuro, las plataformas de sexta generación desarrolladas en el marco del programa GCAP.

Además del T-7, el concurso británico cuenta con otros aspirantes de peso. El Leonardo M-346 se mantiene como uno de los principales rivales, mientras que el KAI T-50 también figura entre las plataformas con opciones de competir por el futuro entrenador de la RAF.

Distinta es la situación de la británica Aeralis, que en mayo entró en administración concursal tras quedarse sin financiación. Su continuidad en el proceso dependerá de que consiga el respaldo de nuevos inversores.

Sin embargo, con este acuerdo, BAE Systems, Boeing y Saab refuerzan su posición en la carrera por el futuro entrenador de la RAF y elevan el atractivo de su oferta al incorporar un compromiso industrial de mayor calado para el Reino Unido, con un plan que apuesta por el ensamblaje final y la integración del T-7 en territorio británico.

En este contexto, el consejero delegado de BAE Systems, Charles Woodburn, aseguró que el equipo industrial está preparado para responder a los requisitos del Ministerio de Defensa británico con una "solución de entrenamiento moderna e integrada". Asimismo, destacó que la propuesta encaja con el Plan de Inversión en Defensa del Reino Unido y contribuirá a fortalecer la capacidad industrial soberana del país.

Por su parte, el presidente y consejero delegado de Boeing Defense, Space & Security, Steve Parker, calificó el acuerdo como un paso importante para ofrecer un sistema de formación de pilotos bajo control nacional, al tiempo que subrayó su potencial para generar empleo de alto valor y consolidar la base industrial británica.

El presidente y consejero delegado de Saab, Micael Johansson, afirmó que la ampliación de la cooperación con BAE Systems refuerza la posición del T-7 como candidato para convertirse en el futuro entrenador avanzado de la RAF.

Cazas de quinta y sexta generación

El T-7 se encuentra actualmente en fase de ensayos de vuelo con la Fuerza Aérea de Estados Unidos y alcanzó el hito Milestone C a finales de abril, paso previo al inicio de la producción a gran escala.

El sistema combina el entrenamiento en vuelo con simuladores de última generación, permitiendo preparar a los pilotos que posteriormente operarán cazas de primera línea como el Eurofighter Typhoon y el F-35. Además, su arquitectura abierta permite adaptar el sistema a futuras aeronaves y misiones, incluidas las asociadas a los programas de combate de sexta generación.

Las citadas compañías ya habían firmado una carta de intenciones en noviembre de 2025.