Airbus será el inversor principal del nuevo fondo europeo de tecnología de doble uso y de defensa E2D

El fondo E2D busca fortalecer la soberanía europea y cubrir carencias críticas en capacidades tecnológicas en sectores como el espacial, aéreo, terrestre, marítimo y subterráneo.

La primera inversión del fondo ha sido en Alta Ares, empresa francesa que desarrolla hardware y software basado en inteligencia artificial para misiones de inteligencia y defensa contra drones.

El fondo E2D, impulsado por AVP y Earlybird, prevé invertir en unas 20 empresas tecnológicas europeas con un promedio de 25 millones de euros por operación.

Airbus será el principal inversor del fondo europeo E2D, dotado con 500 millones de euros y enfocado en tecnologías de doble uso y defensa.

La división de Espacio y Defensa de Airbus será el principal inversor del nuevo fondo europeo E2D, dotado con unos 500 millones de euros y centrado en tecnologías de doble uso y defensa, impulsado por AVP y Earlybird y presentado el pasado mes de junio.

El E2D se perfila como una de las iniciativas franco-alemanas más relevantes en el ámbito tecnológico europeo. El fondo prevé invertir en alrededor de 20 compañías, con un ticket medio de unos 25 millones de euros por operación.

El acuerdo se formalizó durante el Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough (Reino Unido). Según Airbus, esta inversión estratégica busca fortalecer el ecosistema europeo de defensa mediante la inyección de capital en empresas tecnológicas en fase de crecimiento, contribuyendo así a reforzar la soberanía del continente y a cubrir carencias críticas en capacidades.

El ámbito de actuación del citado fondo abarca sectores como el espacial, aéreo, terrestre, marítimo y subterráneo, y respalda a empresas con modelos operativos modernos y una misión claramente definida, tanto en aplicaciones específicas de defensa como de doble uso.

Al mismo tiempo que Airbus firmaba su incorporación, se ha anunciado la primera inversión del fondo, que ha sido en Alta Ares, una empresa francesa que desarrolla hardware basado en inteligencia artificial y software agnóstico para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y de lucha contra los sistemas aéreos no tripulados (UAS) o drones.

"Escala y Rapidez"

Un acuerdo que se produce tras la firma reciente de un memorando de entendimiento entre la división de defensa y espacio de Airbus y Alta Ares para desarrollar conjuntamente e integrar soluciones europeas de última generación contra drones en la 'suite de gestión de combate' de Airbus.

En cuanto a AVP, cabe destacar que, desde su creación en 2016 en París (Francia), ha operado como una plataforma de inversión global independiente dedicada a empresas tecnológicas de alto crecimiento, gestionando más de 2.500 millones de euros en activos.

De su lado, la empresa paneuropea Earlybird, fundada en 1997, también gestiona 2.500 millones y apoya a empresas en fase inicial a lo largo de sus etapas de crecimiento con recursos financieros y acceso a redes estratégicas.

El director ejecutivo de Airbus defensa y espacio, Michael Schoellhorn, ha afirmado que la defensa europea "se enfrenta a una realidad que exige escala y rapidez; por lo que se debe construir y ampliar activamente un ecosistema tecnológico futuro de proveedores y socios".

"La inversión en E2D se suma a nuestras iniciativas internas y directas de fusiones y adquisiciones para impulsar la tecnología de vanguardia europea, manteniendo el capital, el talento y la propiedad intelectual esenciales en el continente", ha añadido.