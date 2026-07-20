Robles recurre a un símil futbolístico y equipara a las Fuerzas Armadas con ‘La Roja’: ambas "son imbatibles”

La ministra recibió felicitaciones internacionales por la victoria española y resaltó el compromiso y vocación de los militares españoles desplegados en el extranjero.

Durante el acto institucional en el Palacio de Buenavista se impusieron 19 altas distinciones militares a miembros destacados del Ejército.

Robles expresó el orgullo compartido por el triunfo de la selección española y el orgullo nacional hacia las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil.

La ministra Margarita Robles comparó a las Fuerzas Armadas españolas con la selección de fútbol 'La Roja', destacando que ambas son "imbatibles" en coraje, valentía y compromiso.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha establecido un símil entre las Fuerzas Armadas y la victoria de la selección española de fútbol en la final del Mundial y ha subrayado que igual que 'La Roja' es imbatible, "nuestros ejércitos son imbatibles también en su coraje, en su valentía y en su compromiso”.

Así lo ha manifestado Robles durante el acto institucional de imposición de Grandes Cruces del Mérito Militar con distintivo blanco y de Grandes Cruces de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, ha informado Defensa en un comunicado.

La ministra ha subrayado que “igual que todos, España entera, nos sentimos orgullosos del triunfo de ayer, nos sentimos también orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil".

Durante el acto se han impuesto un total de 19 altas distinciones en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército de Tierra. Ruben Somonte MDE

Robles confesó haber seguido el partido en comunicación con algunos de los ministros de los países en los que hay tropas españolas desplegadas, que le han trasladado la felicitación ante el triunfo español.

"Saben que donde hay un militar español, donde están las Fuerzas Armadas españolas, hay compromiso, hay amor y hay vocación”, aseguró la titular de Defensa.

Durante el acto se han impuesto un total de 19 altas distinciones en el Palacio de Buenavista, sede del Cuartel General del Ejército de Tierra.