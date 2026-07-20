Navantia adelanta siete meses la puesta de quilla de la fragata F113 en Ferrol

La nueva Fábrica Digital de Bloques en Ferrol busca transformar la construcción naval militar y posicionar a España como referente europeo en el sector.

La F111 “Bonifaz” se prepara para sus pruebas de mar y la F112 “Roger de Lauria” está lista para su botadura tras completar su estructura principal.

El programa F110 avanza con cuatro fragatas en producción simultánea, reforzando el compromiso industrial con la Armada e incorporando capacidades avanzadas contra amenazas híbridas.

Navantia adelanta siete meses la puesta de quilla de la fragata F113 “Menéndez de Avilés” en Ferrol, marcando un nuevo hito en el programa F110.

Navantia ha colocado la quilla de la fragata F113 “Menéndez de Avilés” en su astillero de Ferrol, un hito del programa F110 que se produce con siete meses de adelanto sobre el calendario contractual. El acto, de carácter operativo, ha estado presidido por el director general de Armamento y Material (DIGAM), almirante Aniceto Rosique, y el presidente de la compañía, Ricardo Domínguez.

La puesta de quilla marca el inicio de una nueva fase constructiva, con el ensamblaje progresivo de bloques en la grada 2, donde anteriormente se construyó la F111 “Bonifaz”, hasta su futura botadura.

El adelanto confirma la evolución positiva del programa, impulsado por la coordinación entre Navantia y el Ministerio de Defensa. En paralelo, el resto de unidades de la serie avanza en distintas fases de producción.

Con cuatro fragatas en producción simultánea, el programa F110 consolida su ejecución y refuerza el compromiso industrial con la Armada. Estos buques escolta, de carácter polivalente, incorporan capacidades antisubmarinas, antiaéreas y antisuperficie, además de estar diseñados para operar frente a amenazas híbridas.

El proyecto supone un salto cualitativo tanto en las capacidades operativas de la Armada como en la base industrial y tecnológica de defensa en España, con potencial para impulsar futuras exportaciones.

Nuevo hito del programa F110 con la puesta de quilla de la fragata F113 “Menéndez de Avilés”.

Hasta ahora, la F111 “Bonifaz”, la más avanzada, permanece a flote en el muelle 10, donde se integran y prueban sus principales sistemas antes de iniciar las pruebas de mar. Entre los próximos hitos figuran la activación del Sistema Integrado de Control de Plataforma y la instalación del radar SPY-7. Su entrega está prevista para 2028.

Por su parte, la F112 “Roger de Lauria”, en la grada 3, ha completado su estructura principal tras el montaje del bloque de proa. A falta del mástil, el buque se prepara para su botadura, prevista después del verano.

La F114 “Luis de Córdova” se encuentra en fases iniciales de construcción, coincidiendo con la entrada en servicio de la nueva Fábrica Digital de Bloques, una instalación llamada a transformar el modelo productivo del astillero de Ferrol y que aspira a situarse como referente europeo en construcción naval militar.

En la ceremonia también han participado el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA), Antonio Piñeiro; el director del astillero ferrolano, Eduardo Dobarro; y representantes del Ministerio de Defensa y de la industria.