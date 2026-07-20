Lockheed Martin presenta un misil Patriot 'low cost' y un dron interceptor que emite microondas contra enjambres

Ambos sistemas buscan ofrecer soluciones eficaces y económicas para responder a las crecientes amenazas en el campo de batalla moderno.

La compañía también ha mostrado el dron interceptor Morfius X-Rotor, equipado con microondas de alta potencia capaz de neutralizar más de 50 drones en un solo vuelo y reutilizable.

El PAC-3 ACE está diseñado para neutralizar misiles de crucero, balísticos de corto y medio alcance, y otras amenazas aéreas, integrándose en los sistemas existentes de defensa.

Lockheed Martin ha presentado el misil PAC-3 ACE, una versión de bajo coste del sistema Patriot para interceptar amenazas aéreas a menos de la mitad del precio de un PAC-3 MSE.

Como parte de su participación en el Salón Aeronáutico Farnborough, en Reino Unido, la estadounidense Lockheed Martin ha mostrado dos nuevos sistemas de armas para dar respuesta a las necesidades del campo de batalla moderno.

Comenzando por el misil, la compañía ha presentado el PAC-3 Adapted Capability Effector (PAC-3 ACE), un interceptor de bajo coste diseñado para neutralizar amenazas aéreas por menos de la mitad del coste unitario de un PAC-3 MSE estándar.

El ACE se establece así como una opción de efector de defensa aérea complementaria y de rápida implementación, que podrá desplegarse en tiempo récord, aseguran.

Lockheed Martin "colaborará con socios y proveedores de la industria estadounidense y europea, reforzando así la capacidad de respuesta de la base industrial de defensa de EEUU a nivel mundial", explican en un comunicado.

El nuevo misil está basado en el sistema PAC-3 y está totalmente integrado en los sistemas de armas y de mando de batalla del resto de la familia.

La intención de la compañía es proporcionar a sus clientes una tecnología de menor coste respecto a los misiles convencionales y, de esta forma, reducir la gran diferencia económica entre las amenazas —a menudo, drones de decenas de miles de euros— respecto a los interceptores convencionales —de varios millones—.

Según explican, entre los objetivos del ACE se encuentran todo tipo de amenazas aéreas, misiles de crucero y misiles balísticos de corto y medio alcance.

"Los combatientes de EEUU y sus aliados necesitan una solución probada en combate y rentable, y el PAC-3 ACE ofrece precisamente eso, basándose en el rendimiento inigualable del PAC-3 MSE", ha declarado Tim Cahill, presidente de Lockheed Martin Missiles and Fire Control.

"Al colaborar con nuestros aliados, podemos mejorar aún más la capacidad de respuesta y garantizar que nuestras fuerzas puedan contrarrestar con rapidez las amenazas emergentes, tanto hoy como en el futuro", ha afirmado Cahill.

Dron interceptor

El segundo sistema presentado por Lockheed Martin en el salón inglés ha sido el Morfius X-Rotor, un dron interceptor que integra un emisor de microondas de alta potencia capaz de neutralizar a más de 50 drones en un solo vuelo.

No se trata de un one way effector, ya que está diseñado para su recuperación y reutilización en el campo, al tiempo que "mantiene un coste por derribo significativamente bajo".

Dron Morfius Lokheed Martin

Morfius, según indican, es compatible con cualquier sensor y sistema de mando y control y, a diferencia de otros sistemas antidrones aerotransportados, no requiere un sensor específico para dirigir el ataque.

"Para trasladar este avance del laboratorio al frente de batalla, Lockheed Martin está acelerando la producción de prototipos de Morfius y su carga útil" de microondas de alta potencia (High Power Microwave).

El equipo encargado ya está planificando la próxima serie de pruebas en vuelo, tras una anterior campaña satisfactoria.

Se trata de un sistema alineado con la hoja de ruta del programa estadounidense Rapid Response Counter-UAS impulsado por el Departamento de Defensa.

"Morfius establece un nuevo referente en capacidad antidrones, ofreciendo una alta tasa de destrucción a la vez que mantiene un bajo coste", ha declarado Randy Crites, vicepresidente y director general de los programas avanzados de misiles y control de disparo de Lockheed Martin.

"Al aprovechar una arquitectura de microondas de alta potencia, ligera y reutilizable en el campo, ofrecemos la solución más eficaz y económica del mercado actual", ha afirmado.