Indra participa en el consorcio para la sustitución de los sistemas de comunicación y enlace de datos Link 16

El programa EMIDS-2 es la continuación de una primera fase y contempla terminales adaptados a diferentes plataformas militares, incluyendo aviones, helicópteros, buques y sistemas terrestres.

Entre las novedades destacan una arquitectura criptográfica dual, nuevas formas de onda para operar en varias redes y la capacidad de actualización mediante software.

El nuevo sistema F-EMIDS permitirá la interoperabilidad y el intercambio de datos en tiempo real entre aeronaves europeas, reforzando la soberanía tecnológica en defensa.

Indra participa en un consorcio europeo para desarrollar el terminal F-EMIDS, que sustituirá los actuales sistemas de comunicación Link 16 en aviones de combate y transporte.

El consorcio formado por la tecnológica española Indra, Hensoldt Sensors, Leonardo y Thales Six GTS ha firmado el contrato para impulsar el programa EMIDS-2 con la Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR).

Se trata de un proyecto en el que se abordará el desarrollo del terminal de comunicaciones F-EMIDS, que dotará a los aviones de combate europeos de la interoperabilidad y capacidades avanzadas para intercambiar datos de forma continua y en tiempo real en el futuro.

Según explican en una nota, este terminal sustituirá a los actuales sistemas basados en enlaces de datos Link 16 que portan cazas como el Eurofighter, el Rafale y el Tornado, así como el avión de transporte militar A400M o el de alerta temprana E-3F AWACS de Francia.

El desarrollo de este sistema resulta decisivo para asegurar la soberanía sobre un elemento crítico para la defensa, una tecnología que solo está al alcance de un número muy reducido de potencias militares, apuntan.

Dentro del programa EMIDS-2, Indra trabajará en el desarrollo del modelo terminal F-EMIDS A.0 con el que se validará el software y las nuevas capacidades de comunicación del sistema.

La española también participará en el terminal F-EMIDS B-0, que será el primer prototipo físico y estará dotado de procesamiento segregado, rojo/negro, para el manejo de información clasificada.

Entre las características del EMIDS se encuentran su nueva arquitectura criptográfica dual, que refuerza la protección de las comunicaciones, y las dos formas de onda, que permiten a las aeronaves participar en varias redes y recibir más datos de entornos saturados.

Por último, otra novedad importante es la nueva forma de onda ESSOR de banda ancha, más segura, adaptada a las necesidades de los teatros de operaciones actuales y basada en estándares compartidos que facilitan la interoperabilidad.

La arquitectura de radio definida por software (SDR) de estos terminales también aporta "flexibilidad para adaptarse a frecuencias, modulaciones y estándares que resulten necesarios en cada momento mediante actualizaciones de software, en lugar de tener que abordar costosas sustituciones de hardware como hasta ahora".

El programa EMIDS-2 da continuidad a la primera fase del programa, en la que se definió la familia de terminales ESSOR MIDS, integrada por el F-EMIDS para los aviones de combate; H-EMIDS para helicópteros, M-EMIDS para plataformas navales y el S-EMIDS para terminales de superficie terrestre.