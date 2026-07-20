El calendario del caza GCAP se mantiene: la entrada de nuevos socios no retrasará su desarrollo

Italia y otros socios ven positiva la entrada de nuevos países, como Alemania o Arabia Saudí, para repartir costes y aportar experiencia industrial.

Edgewing ha recibido un contrato de 4.600 millones de libras de Reino Unido, Italia y Japón para continuar el desarrollo del caza furtivo.

Canadá ha firmado un acuerdo para convertirse en observador del GCAP, en un primer paso de cooperación sin compromiso financiero inmediato.

El calendario del programa GCAP de cazas de sexta generación se mantiene sin cambios pese a la posible incorporación de nuevos países socios.

El calendario del Global Combat Air Programme (GCAP) no se verá alterado aunque el proyecto incorpore nuevos países. Así lo afirmó este lunes Marco Zoff, consejero delegado de Edgewing —la empresa conjunta encargada de desarrollar el futuro caza de sexta generación impulsado por Reino Unido, Italia y Japón— durante el Salón Aeronáutico de Farnborough.

Las declaraciones se producen en un contexto de creciente especulación sobre una posible ampliación del programa, especialmente tras el colapso en junio del FCAS, el proyecto europeo de caza liderado por Francia, Alemania y España, un hecho que ha reavivado el debate sobre la reconfiguración de las alianzas industriales y militares en Europa.

En este contexto, Canadá ha alcanzado un acuerdo para convertirse en observador del GCAP, según adelantó Reuters la pasada semana. Se espera que el anuncio oficial se realice este mismo martes. Este estatus constituye un primer paso de cooperación y no implica, por el momento, ningún compromiso financiero.

Zoff subrayó que la incorporación de nuevos socios no comprometerá el objetivo de que el avión entre en servicio en 2035. "Existe tal presión y una directriz tan clara por parte de nuestros tres gobiernos para mantener los plazos y cumplir con las entregas que encontraremos la manera de integrar a nuevos socios sin poner en riesgo el calendario final", afirmó.

El cumplimiento de ese calendario resulta especialmente relevante para Japón, que prevé iniciar en 2035 la retirada de sus cazas F-2 en un entorno estratégico marcado por el creciente fortalecimiento militar de China.

En este contexto, el ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, subrayó durante su intervención en Farnborough la importancia de la cooperación entre aliados, aunque evitó pronunciarse de forma directa sobre los plazos del programa.

Un contrato de 4.600 millones de libras

Edgewing, participada por BAE Systems, Leonardo y Japan Aircraft Industrial Enhancement, recibió a comienzos de julio un contrato valorado en 4.600 millones de libras (unos 6.190 millones de dólares) por parte de los tres gobiernos para continuar el desarrollo del futuro caza furtivo.

Italia ya defendió el pasado mes de junio que la incorporación de nuevos socios permitiría repartir el elevado coste del programa. Por su parte, Leonardo señaló a Reuters que Alemania sería un socio especialmente valioso por su experiencia industrial. Arabia Saudí también ha manifestado públicamente su interés en sumarse al proyecto.

Canadá, inmersa en una estrategia para diversificar sus inversiones en defensa más allá de Estados Unidos, podría ampliar su participación en fases posteriores si finalmente decide integrarse en el programa.

Zoff insistió en que cualquier nueva adhesión tendría un efecto positivo para el desarrollo del GCAP. "Básicamente estamos avanzando más rápido que los plazos habituales de la industria de defensa", afirmó.

Según explicó, el objetivo inmediato es completar la fase de evaluación del concepto antes de finales de 2027, mientras los tres países continúan negociando el futuro reparto industrial para el ensamblaje de la aeronave.