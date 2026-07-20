Australia, socio indispensable para los bombarderos furtivos B-2 de EEUU en operaciones de largo alcance en el Pacífico

La Fuerza Aérea de EEUU implementa la doctrina ACE para dispersar sus bombarderos y aumentar su resiliencia, contando con el apoyo logístico de aliados como Australia para mantener la operatividad de su flota de B-2.

La infraestructura de defensa australiana se está adaptando para albergar fuerzas estadounidenses y facilitar operaciones avanzadas, incluyendo bombarderos B-52H y el futuro B-21 Raider.

La colaboración militar entre Washington y Canberra es esencial para sostener misiones de largo alcance de EEUU en el Indo-Pacífico, especialmente ante desafíos logísticos propios.

Australia ha reforzado su papel estratégico al reabastecer en vuelo a bombarderos B-2 estadounidenses durante el ejercicio Diamond Storm 26.

El escenario geopolítico del Indo-Pacífico se encuentra en una fase de profunda redefinición táctica, donde la capacidad de proyectar poder a grandes distancias ya no depende únicamente de la tecnología de vanguardia de una sola nación, sino de la robustez de las alianzas estratégicas. En este tablero de ajedrez global, la relación militar entre Washington y Canberra ha adquirido una dimensión operativa sin precedentes.

El reciente hito alcanzado durante el ejercicio Diamond Storm 26, en el que un avión cisterna KC-30A de la Real Fuerza Aérea Australiana reabasteció con éxito a un bombardero furtivo B-2 Spirit de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en pleno vuelo, supone un cambio profundo en la arquitectura de seguridad regional.

Esta maniobra no ha sido un simple entrenamiento de rutina, sino la constatación de que Australia se ha consolidado como un engranaje insustituible para el sostenimiento de las misiones de ataque de largo alcance, a miles de kilómetros de sus bases continentales, mediante las que EEUU pretende proyectar poder frente a China.

Así, la participación activa de las aeronaves australianas ofrece una solución crucial a un problema logístico crónico para el Pentágono, que, actualmente, enfrenta serios desafíos operativos.

Tradicionalmente, la proyección de los bombarderos estratégicos en el Pacífico Occidental ha dependido de una densa y a menudo sobrecargada red de reabastecimiento en el aire operada desde bases en Guam, Hawái o directamente desde el territorio continental estadounidense.

Por un lado, la flota de reabastecimiento de la US Navy ha sufrido reveses significativos en otros teatros, incluyendo la pérdida y daños de varios aviones cisterna KC-135, a finales de febrero, en la guerra contra Irán.

Por otro lado, el desarrollo del moderno avión cisterna KC-46 continúa plagado de retrasos técnicos y problemas de desarrollo que impiden un relevo generacional fluido.

Un bombadero B-2 Spirit de EEUU siendo reabastecido en vuelo USAF

En este contexto de vulnerabilidad y escasez de recursos propios, el soporte logístico australiano emerge como un multiplicador de fuerzas esencial que reduce la presión sobre los vectores de reabastecimiento de Washington.

El protagonismo de Australia no se limita al abastecimiento de combustible en el aire, sino que forma parte de un esfuerzo de integración defensiva mucho más amplio destinado a contrarrestar la creciente influencia militar de China en la región.

La infraestructura de defensa australiana está experimentando una transformación profunda para albergar y dar soporte a fuerzas estadounidenses de primer orden en el marco de una estrategia de disuasión regional.

Un claro ejemplo de esta sinergia es el establecimiento del Escuadrón de Submarinos 3 de la Marina de Estados Unidos en la base naval HMAS Stirling, situada en Australia Occidental, que refleja la determinación de reorientar el grueso de las fuerzas de ataque submarino hacia el Pacífico.

De forma paralela, la base aérea de Tindal, en el norte de Australia, ha recibido importantes inversiones de infraestructura para albergar de manera permanente a los bombarderos intercontinentales B-52H con capacidad nuclear. Esta preparación del terreno beneficia tanto a las plataformas actuales como al futuro bombardero B-21 Raider, todavía en desarrollo.

Al establecer estas capacidades en suelo australiano, el Pentágono optimiza la velocidad de generación de salidas contra posibles objetivos adversarios y, al mismo tiempo, consolida un frente de presión militar sobre los países de la región que permanecen fuera de la esfera de influencia estadounidense.

Reabastecimiento en caliente

Para maximizar la supervivencia de los B-2 frente a los modernos arsenales de misiles de largo alcance desarrollados por potencias rivales, la Fuerza Aérea de EEUU está modificando radicalmente su doctrina operativa a través del concepto Empleo Ágil de Combate (ACE, por sus siglas en inglés).

Esta estrategia busca romper con la excesiva dependencia de grandes bases aéreas permanentes y predecibles, promoviendo en su lugar la dispersión de aeronaves en redes distribuidas de bases avanzadas que dificulten la selección de objetivos por parte del enemigo.

B-2 Spirit Bennie J. Davis III / USAF

Un elemento crucial de esta doctrina se escenificó días atrás en la Base de Pearl Harbor, en Hawái, donde se llevó a cabo un ejercicio de reabastecimiento en caliente de dos de estos bombarderos. El mismo consiste en aterrizar la aeronave, llenar nuevamente sus depósitos de combustible y realizar las inspecciones necesarias sin apagar los motores de las aeronaves, para proceder de inmediato al despegue minimizando el tiempo de permanencia en tierra.

Esta maniobra demuestra que el B-2 ya no está confinado a operar exclusivamente desde su base permanente en Whiteman, Missouri, sino que puede actuar de manera ágil y expedicionaria desde ubicaciones avanzadas del Pacífico, reduciendo drásticamente los tiempos de respuesta y aumentando la resiliencia operativa de la fuerza de bombarderos.

La necesidad de contar con aliados estratégicos como Australia y de implementar tácticas de dispersión como el ACE es aún más acuciante si se tienen en cuenta las limitaciones que arrastra la flota de B-2 Spirit.

Con apenas 18 unidades operativas tras la pérdida de tres de los veinte aviones de producción originales, el tamaño de la flota es sumamente limitado. Además, las exigencias de mantenimiento para conservar su baja detectabilidad por radar son extremas, requiriendo hangares especializados con control estricto de temperatura y humedad, lo que históricamente ha dificultado su despliegue en entornos austeros o bases improvisadas.

A esto se suma que la arquitectura básica de su aviónica data de los años 80, obligando a continuos y costosos programas de modernización para mantener su relevancia frente a sistemas de defensa aérea enemigos en constante evolución. En consecuencia, la logística distribuida y el respaldo de socios como Australia son requisitos indispensables.

Estas dinámicas de cooperación garantizan que el único bombardero furtivo operativo de Estados Unidos pueda seguir cumpliendo su misión de disuasión nuclear y convencional en el vasto, complejo y disputado teatro de operaciones del Pacífico.