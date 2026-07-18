El CDTI lanza programas para el desarrollo de sistemas láser para defensa y contramedidas frente a crisis NRBQ

Entre las prioridades están la neutralización de amenazas con láser HEL, sistemas avanzados de detección y la producción rápida de vacunas y tratamientos frente a agentes NRBQ.

El objetivo es fortalecer la soberanía tecnológica nacional en áreas críticas como armamento láser, sensores, comunicaciones ópticas y kits de diagnóstico NRBQ.

Los proyectos deberán contar con presupuestos de entre 3,5 y 10 millones de euros y tendrán una duración de 3 a 4 años.

El CDTI lanza programas para desarrollar sistemas láser de defensa y contramedidas médicas frente a crisis NRBQ en España.

Uno de los pilares del Programa Misiones de Ciencia e Innovación impulsado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) pasa por crear nuevas capacidades en el entorno de la autonomía estratégica para la seguridad y la defensa de España.

Dentro de esta última categoría se encuentran dos programas especialmente sensibles y avanzados como son el desarrollo de sistemas de energía dirigida —láser— para el ámbito de la defensa y contramedidas médicas frente a crisis NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química).

Cada uno de los proyectos participantes deberá tener un presupuesto entre 3,5 y 10 millones de euros, un plan plurianual de 3 o 4 años.

El CDTI publicará la lista de los elegidos antes de final de año y los trabajos de investigación y desarrollo deberán comenzar a partir del 1 de enero de 2027.

"La creciente inseguridad derivada de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio y la creciente inestabilidad global ha puesto de manifiesto que Europa necesita con urgencia invertir en defensa y seguridad", explican en la documentación del Centro.

Además, señalan que muchas de estas capacidades críticas para la seguridad y la defensa tienen "cada vez más su origen en el ámbito civil y utilizan componentes críticos de doble uso".

Mediante el Programa Misiones de Ciencia e Innovación, el CDTI busca "aumentar la soberanía tecnológica nacional en áreas críticas, reduciendo dependencias y vulnerabilidades de las cadenas de valor y suministro asociadas".

Sistemas láser

Las tecnologías láser, afirman, se han convertido en un habilitador clave para la nueva generación de sistemas de defensa.

Los avances en estos sistemas durante los últimos años han permitido abordar aplicaciones muy variadas que van desde el armamento a la sensorización, pasando por las comunicaciones y el guiado de precisión en escenarios terrestres, navales y aéreos.

El objetivo del CDTI dentro de este área es impulsar el desarrollo de tecnologías "láser que integren desde su concepción tecnologías habilitadoras necesarias para operar de forma robusta en condiciones reales".

En concreto, poniendo especial interés en sistemas High Energy Laser (HEL) aplicados a la neutralización de amenazas, la creación de sensores, designadores y sistemas láser de adquisición de objetivos y guiado o sistemas de alimentación energética de drones mediante transferencia láser.

También recoge la aplicación de esta tecnología en el campo de las comunicaciones ópticas seguras y de alta capacidad, ya que los láser han demostrado excepcionales cualidades para continuar funcionando en escenarios con el espectro electromagnético comprometido.

Relacionado con lo anterior, el CDTI también busca que las compañías desarrollen tecnologías avanzadas de LiDAR para navegación de plataformas autónomas. Así como sistemas láser para espectroscopía y detección remota de explosivos y agentes NRBQ.

Dentro del segmento del armamento láser, España cuenta con algunos programas ya en marcha para el desarrollo de sistemas de energía dirigida enfocados en la neutralización de amenazas aéreas.

Estados Unidos e Israel ya disponen de esta tecnología operativa integrada en varios tipos de plataformas, erigiéndose como uno de los métodos más efectivos por su bajísimo coste por disparo.

Contramedidas NRBQ

A colación de lo anterior y como un proyecto paralelo, el Centro también explica que la amenaza NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica y Química) puede proceder, tanto de gobiernos potencialmente adversos, grupos organizados o incluso de desastres naturales.

"La liberación de este tipo de agentes es difícilmente controlable, por lo que la gestión sanitaria de bajas NRBQ impacta directamente a las unidades planteando posibles escenarios de bajas masivas", explican.

Por tanto, "se hace necesaria una preparación colaborativa nacional que permita una respuesta rápida y eficaz".

El programa también persigue "la producción acelerada de grandes volúmenes de contramedidas médicas" que serán necesarias en momentos puntuales tras la detección de la presencia de estos agentes.

Entre las áreas de especial interés del CDTI se encuentra el desarrollo avanzado de kits de diagnóstico frente a enfermedades infecciosas y contagiosas emergentes o de nueva aparición.

También contemplan el desarrollo de "nuevas vacunas o tratamientos antibióticos o antivirales para hacer frente a nuevas enfermedades de alta transmisibilidad".

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Por último, otro pilar dentro de las contramedidas es contar con capacidad de producción nacional rápidamente escalable de productos de diagnóstico y tratamiento NRBQ, orientada a garantizar una respuesta ante una crisis de este tipo.