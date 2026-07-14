El Ejército del Aire armará a los escoltas de autoridades con un centenar de pistolas calibre 9x19 mm con miras ópticas

La Glock 19 Gen5 destaca por su ergonomía, fiabilidad, sistema de seguros y tecnología avanzada en la integración de la mira óptica.

Se espera que la mayoría de las pistolas sean Glock 19 Gen5 con mira de punto rojo Aimpoint A-CUT, modelo ya en uso por la fuerza.

La licitación contempla 92 pistolas con visor optrónico, 100 linternas acoplables y diversos accesorios, por un valor de 177.685,95 euros.

El Ejército del Aire adquirirá cerca de 100 pistolas semiautomáticas calibre 9x19 mm con miras ópticas para escoltas y protección de autoridades.

La Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire y del Espacio ha lanzado una licitación para la adquisición de cerca de un centenar de pistolas semiautomáticas de calibre 9x19 milímetros con las que dotar al personal destinado a tareas de escolta y protección de autoridades.

En concreto, la intención de la fuerza aérea española es incorporar 92 de este tipo de armamento. Cada pistola, a su vez, deberá contar con un visor optrónico acoplado, según se detalla en el pliego de prescripciones técnicas del concurso al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Además, la empresa que gane la licitación deberá suministrar 100 linternas acoplables a las armas. El contrato, que asciende a 177.685,95 euros incluye también fundas para las pistolas, riñoneras, percutores, varillas empujadoras, kit de limpieza y otra serie de componentes y equipos para el correcto funcionamiento de las unidades.

Las pistolas, señala el Ejército del Aire, deben ser "armas de gran fiabilidad, que por sus características de manufactura y funcionamiento ofrezcan plenas garantías de seguridad al usuario, tanto durante la manipulación del arma como al efectuar disparos".

La licitación, dividida en dos lotes distintos, abarca también, en el primero de ellos, la adquisición de cuatro pistolas Glock 19 Gen5 con la mira de punto rojo Aimpoint A-CUT, ocho Glock 47 Gen5 con la misma mira óptica y otras 12 Glock 19 para su uso con munición de entrenamiento.

Estos modelos ya están en servicio en el Ejército del Aire y, previsiblemente, la Glock 19 Gen5 sea el modelo predilecto por la fuerza para cubrir el centenar de pistolas licitadas en el ya descrito segundo lote que compone el proceso.

Aquellas empresas que opten al contrato deberán presentar en calidad de muestra ante personal del Centro Logístico de Armamento y Experimentación (CLAEX), con sede en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), tres pistolas con visor optrónico acoplado y dos cargadores cada una, entre otros productos, hasta el próximo martes 21.

Características de la Glock 19

La Glock 19 Gen5 COA representa una colaboración estratégica entre el fabricante austriaco y la empresa Aimpoint, pionera en visores de punto rojo. Este paquete exclusivo integra la pistola compacta de 9 mm Luger con la óptica Aimpoint COA, utilizando un sistema de montaje directo denominado A-CUT.

El aspecto más destacado de este conjunto es el rediseño de la corredera para incorporar la interfaz A-CUT. A diferencia de otros sistemas ópticos convencionales que emplean placas adaptadoras intermedias, el visor Aimpoint COA se atornilla de manera directa sobre la corredera mediante una solución de montaje en cuña sumamente duradera.

Glock 19 Gen5 con mira de punto rojo Aimpoint COA Glock

Esto, según su fabricante, elimina piezas adicionales, maximiza la estabilidad estructural frente al retroceso y reduce la altura del eje óptico, logrando que la ventana de la mira quede lo más baja posible para facilitar una adquisición de objetivos extremadamente rápida y natural.

La óptica cuenta con un punto rojo de 3.5 MOA, un emisor completamente cerrado para protegerlo de factores externos (con especificación militar que lo hace sumergible hasta 25 metros), carcasa de aluminio 7075-T6 y una batería CR2032 con una autonomía de hasta 50.000 horas. Este visor no se comercializa por separado.

En lo que respecta a la pistola, la Glock 19 Gen5 mantiene las conocidas innovaciones de la quinta generación de la marca. Su cañón Glock Marksman Barrel (GMB) ofrece un estriado poligonal mejorado que optimiza la precisión del disparo.

Asimismo, para mejorar el control y el agarre, se han eliminado las ranuras para los dedos en la empuñadura y se ha mantenido la textura rugosa. Por otro lado, el armazón de polímero incluye lomos intercambiables con diseño de cola de castor para adaptar el contorno de la empuñadura a diferentes tamaños de mano.

La manipulación del arma es plenamente ambidiestra gracias a la palanca de parada de la corredera a ambos lados y a un botón de retenida del cargador que es reversible y más amplio.

El sistema de alimentación destaca por un brocal de cargador ampliado que agiliza las recargas rápidas, cargadores de 15 cartuchos estándar con un elevador de color naranja de alta visibilidad para verificar el estado de la munición y una placa base del cargador ensanchada que facilita su extracción manual en caso de fallo.

La seguridad operativa descansa en el Safe Action System, compuesto por tres seguros mecánicos pasivos independientes que se desactivan en secuencia al presionar el disparador de 26 N de resistencia y se rearman automáticamente al soltarlo.

Con la óptica instalada, el peso total del arma vacía es de solo 680 gramos, combinando compacidad, tecnología de vanguardia y una fiabilidad contrastada en un único conjunto listo para usar.