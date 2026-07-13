Taiwán inicia cinco días de "maniobras de defensa conjunta" en medio de la presión militar china

En junio, Taiwán detectó un aumento significativo de la presencia de buques de guerra y embarcaciones chinas cerca de la isla, lo que incrementa las tensiones.

Estas maniobras servirán como preparación para los ejercicios anuales Han Kuang, previstos para agosto.

Taiwán ha iniciado cinco días de maniobras de defensa conjunta ante el aumento de la presión militar y marítima de China en la región.

Las Fuerzas Armadas de Taiwán iniciaron este lunes cinco días de “maniobras de defensa conjunta”, un ejercicio sin precedentes que se desarrolla en un contexto de creciente presión militar y marítima de China en torno a la isla, informaron fuentes oficiales.

Según un comunicado difundido el domingo, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) señaló que las maniobras, previstas hasta el 17 de julio, forman parte del plan anual de adiestramiento conjunto y dan continuidad a los recientes simulacros de “preparación inmediata para el combate” realizados el mes pasado.

“El objetivo principal es adiestrar a las tropas en la fase de operaciones defensivas, bajo un sistema de mando y control descentralizado, para mejorar la coordinación entre fuerzas, optimizar la ejecución de misiones conjuntas y reforzar la capacidad de defensa territorial”, indicó el MDN.

El ministerio subrayó que los ejercicios se desarrollarán bajo condiciones de “tropas reales, terreno real, tiempo real y equipamiento real”, con distintos escenarios diseñados para evaluar la integración de recursos y la capacidad operativa de las unidades en todos los niveles.

Fuentes militares citadas por la agencia estatal CNA señalaron que estas maniobras servirán como preparación para los ejercicios anuales Han Kuang, programados del 5 al 14 de agosto.

Los ejercicios militares coinciden con un aumento significativo de la presencia marítima china al este de Taiwán, una zona estratégica considerada clave para la llegada de apoyo exterior en caso de bloqueo o invasión.

Aumento de las tensiones

De acuerdo con el MDN, el mes pasado se detectaron más de 200 buques de guerra y 111 embarcaciones gubernamentales chinas en las inmediaciones de la isla, frente a los 40 y 44 registrados en abril y mayo, respectivamente.

Pekín considera a Taiwán una “parte inalienable” de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr su reunificación, una postura rechazada por el Gobierno taiwanés, que defiende el derecho de sus 23 millones de habitantes a decidir su futuro.