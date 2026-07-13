Diez países europeos, entre ellos España, lanzan una coalición para reforzar el escudo antimisiles de Europa

La coalición está abierta a la adhesión de más países y pretende desarrollar sistemas defensivos más eficientes y económicos para Europa.

El proyecto, presentado en París, implica a gobiernos y a la industria de defensa europea, con participación de compañías destacadas como SENER, Thales y Leonardo.

La iniciativa busca integrar capacidades industriales, tecnológicas y operativas, aprovechando especialmente la experiencia de Ucrania en defensa antimisiles.

Diez países europeos, entre ellos España, crean la Coalición Antibalística para reforzar la defensa frente a misiles balísticos.

Europa da un nuevo paso hacia el refuerzo de su arquitectura de defensa. Los jefes de Estado y de Gobierno de diez países europeos, entre ellos España, anunciaron este lunes la creación de la Coalición Antibalística, una iniciativa de carácter "puramente defensivo" destinada a impulsar una capacidad integrada de defensa frente a misiles balísticos.

La declaración conjunta, suscrita por Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, España, Suecia, Ucrania y Reino Unido, sostiene que el incremento de las amenazas balísticas exige una respuesta coordinada basada en la cooperación industrial, la innovación tecnológica y el desarrollo conjunto de capacidades.

La futura arquitectura complementará los sistemas de defensa antimisiles ya existentes, incluidos los europeos actualmente en servicio o aquellos que puedan incorporarse en el futuro por los Estados participantes.

Según los firmantes, el objetivo es integrar la base industrial de defensa, la investigación y la experiencia operativa de los países miembros para construir una capacidad compartida frente a este tipo de amenazas. La declaración insiste en que la iniciativa "no está dirigida contra ningún pueblo, sino en defensa del nuestro".

Uno de los pilares de la nueva coalición será la experiencia acumulada por Ucrania en defensa antimisiles desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

El documento prevé la definición de requisitos operativos comunes, la creación de grupos técnicos de trabajo, mecanismos de gobernanza y una hoja de ruta para alcanzar las primeras capacidades operativas, siempre respetando las obligaciones internacionales y los marcos constitucionales de cada Estado.

Los países firmantes también se comprometen a impulsar proyectos conjuntos de investigación y desarrollo, buscar fórmulas de financiación y reforzar el intercambio de datos e información en materia de defensa antimisiles.

Aunque nace con diez miembros, la nueva coalición permanecerá abierta a la adhesión de otros países que compartan "sus principios y objetivos".

París impulsa la iniciativa FREYJA

La presentación oficial se celebró en el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, en paralelo a la cumbre en París de la denominada Coalición de Voluntarios en apoyo a Ucrania. Según fuentes diplomáticas citadas por EFE, la primera reunión de la Coalición Antibalística se articuló en dos fases: una sesión técnica y otra de carácter político con la participación de los líderes de los países implicados.

El encuentro técnico fue clausurado por el presidente francés, Emmanuel Macron, tras una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, en la sede del Ministerio.

"Ante la amenaza balística, hacemos una elección clara: proteger a Ucrania, reforzar nuestra seguridad colectiva y construir la Europa de la defensa. Con el lanzamiento de la Coalición Antibalística, reforzamos las capacidades que Europa necesita", afirmó Macron.

Por su parte, Zelenski se refirió al proyecto por sus siglas, FREYJA, y subrayó que la reunión de París "puede, y debe, convertirse en un hito histórico".

El mandatario ucraniano defendió la necesidad de que Europa cuente con una defensa antibalística "sólida, fiable y más económica que otros sistemas", al tiempo que incidió en la urgencia de avanzar en el desarrollo de "los interceptores y el sistema necesarios" para reforzar la seguridad del continente.

Junto a ambos líderes participaron el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen; el primer ministro sueco, Ulf Kristersson; el noruego Jonas Gahr Støre; y el neerlandés Rob Jetten.

Sánchez señaló en sus redes sociales que "La seguridad de Europa también se construye desde la innovación y la colaboración con las empresas. España se suma a la Coalición Antimisiles Balísticos para seguir fortaleciendo nuestras capacidades comunes. Cooperar es la mejor forma de afrontar los desafíos del presente y del futuro".

Asimismo, asistieron el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

La industria europea se suma al proyecto

La dimensión industrial tuvo un papel destacado en el encuentro. Entre las compañías presentes figuraban la española SENER, las francesas Safran y Thales, las alemanas Diehl Defence y Hensoldt, la italiana Leonardo, la sueca Saab, la noruega Kongsberg Defence & Aerospace, la danesa Weibel Scientific, la suiza Destinus y la ucraniana Fire Point.

También participaron representantes de dos de los principales consorcios europeos del sector: MBDA y Eurosam. Esta última, participada por MBDA Francia, MBDA Italia y Thales, es responsable, entre otros programas, del sistema de defensa antiaérea SAMP/T.