El Jemad, 21 militares de los tres Ejércitos y un caza F-18 estarán presentes en la Fiesta Nacional francesa del 14 de julio

España aportará un caza F-18 del Ala 15 al segmento aéreo del desfile, junto a la enseña del Tercio de Armada y escoltas de las tres ramas militares.

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante Teodoro E. López Calderón, asistirá al evento, destacando el compromiso de España con la cooperación en seguridad europea.

Una delegación de 21 militares españoles de los tres Ejércitos participará en el desfile militar del 14 de julio en París.

Una representación de las Fuerzas Armadas españolas participará el próximo 14 de julio en el tradicional desfile militar de la Fiesta Nacional francesa, que se celebra en París con motivo de la toma de la Bastilla en 1789, símbolo de la Revolución.

El contingente español, integrado por 21 efectivos del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, marchará junto a unidades de otros países aliados, entre ellos Ucrania, en el marco de la denominada Coalición de Voluntarios en apoyo a Kiev.

El acto, que este año se desarrollará bajo el lema “El despertar estratégico de Europa”, reunirá a diversas autoridades civiles y militares. Entre ellas, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro E. López Calderón, cuya presencia subraya el compromiso de España con el refuerzo de la cooperación europea en materia de seguridad y defensa, así como la solidez de las relaciones bilaterales con Francia.

El desfile se celebra en los Campos Elíseos, entre el Arco del Triunfo y la plaza de la Concordia, e incluye el paso de tropas a pie, vehículos militares, caballería y exhibiciones aéreas.

La participación española incluirá la enseña del Tercio de Armada, acompañada por una escolta conjunta compuesta por personal de los tres ejércitos: efectivos del Regimiento de Infantería ‘Inmemorial del Rey’, del Ejército de Tierra; infantes de Marina del Tercio de Armada; y miembros de la Escuadrilla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio.

En el segmento aéreo del desfile, España contribuirá además con un caza F-18 del Ala 15, reforzando su presencia en uno de los eventos militares más emblemáticos del calendario europeo.