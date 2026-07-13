El interceptor hipersónico que lidera España encara sus meses más importantes: HYDEF, a la espera del ganador de Bruselas

En caso de no ser elegido por la Comisión Europea, HYDEF contempla una vía multinacional con los países que apoyan el proyecto, especialmente con el respaldo de Alemania.

HYDEF ha superado fases de diseño y maduración tecnológica, enfocándose en aspectos clave como el guiado, la propulsión y la integración naval en fragatas F-100 y F-110.

El proyecto compite con el consorcio HYDIS, encabezado por MBDA, y la decisión final sobre cuál avanzará recae en la Comisión Europea antes de fin de año.

El programa HYDEF, liderado por la española SMS y con participación de Diehl, busca desarrollar un interceptor hipersónico para neutralizar misiles de este tipo en Europa.

Poder neutralizar los misiles hipersónicos —hasta ahora prácticamente imparables—, la Comisión Europea asignó, en 2021, fondos para que las compañías de los países miembro comenzaran a desarrollar la tecnología de interceptación necesaria.

Fue así como nacieron los programas HYDIS, encabezado por MBDA, y HYDEF, liderado por la española SMS, formada a su vez por Sener, Instalaza, GMV y Escribano Mechanical and Engineering (EM&E).

Un periodo "algo complejo" de integración dentro de OCCAR (Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento) alargó todos los trámites burocráticos y la maquinaria comenzó a funcionar realmente en 2023.

"Esta primera fase estaba orientada al estudio conceptual del interceptor", ha explicado Javier Rincón director técnico de SMS, a EL ESPAÑOL.

Durante este tiempo, las compañías han trabajado en "el avance hacia la forma concreta de lo que será el misil interceptor a nivel de desarrollo".

Tras decidir el año pasado el concepto del misil, los últimos meses se han encaminado hacia la "maduración tecnológica" de sistemas críticos como el seeker, la propulsión o las estructuras.

Sobre la mesa estuvieron múltiples opciones y conceptos diferentes con motores ramjet o de pulso. También diferentes sistemas de búsqueda como un seeker dual.

Dos proyectos paralelos

"Una vez que elegimos el tipo de misil, ya avanzamos en la parte de maduración tecnológica", afirma, aunque algunos sistemas inicialmente descartados han continuado desarrollos paralelos por si, más adelante, el equipo opta por cambiar.

En agosto deberán pasar la PRR (Revisión del Diseño Preliminar) y el final del proyecto será en octubre.

"Una vez termine esta parte, empezaría HYDEF 2", explica. El cronograma apuntaba a que esta segunda fase entraría en la partida presupuestaria de los Fondos Europeos de Defensa del año pasado, pero todo el programa ha ido acumulando un retraso importante.

El consorcio liderado por SMS, en el que también participa la alemana Diehl, ganó en un primer momento el concurso a MBDA, pero esta última compañía planteó una queja ante la Comisión Europea para que su proyecto no quedara descartado.

Todo este laberinto burocrático, que se resolvió favorablemente para MBDA con un Direct Award, ha hecho que los tiempos se prolonguen.

"Se puso sobre la mesa que los dos consorcios deberían converger", explica Rincón. Algo en lo que coincide Beránger, CEO de MBDA, pero la fórmula todavía no está clara.

"Hemos estado un año intentando negociar con ellos de qué forma converger ambos consorcios para poder llegar a un acuerdo y no se consiguió un avance", afirma.

Así que Bruselas deberá asignar un ganador antes de finalizar el año. Y la puesta en marcha de la siguiente fase podría alargarse hasta verano de 2027.

HYDEF 2

Con la fecha de inicio todavía en el aire y supeditada al consorcio que elija Europa, SMS y Diehl firmaron un nuevo acuerdo en el ILA de Berlín para mantener el estatuto actual de coordinación.

El objetivo ya dentro de HYDEF 2 será cumplir los requisitos planteados por la Comisión Europea. "Lo más importante es que nosotros queremos alcanzar un TRL 6 en 2030, vamos a presentar algo robusto para avanzar en el predesarrollo del misil".

"Queremos tener demostradores y prototipados para realizar tanto pruebas en tierra como en vuelo para la preparación a una siguiente fase", afirma Javier Rincón.

El objetivo, señala, es cumplir desde el punto de vista operacional que nos están poniendo los países y, en concreto, el Ministerio de Defensa de Alemania, que está muy interesado en tener una capacidad operacional contra amenazas hipersónicas lo antes posibles.

De forma paralela al TRL6, se buscará contar con una "capacidad inicial" con "interceptores ya volando". Las siguientes fases de maduración del programa, miu probablemente, ya estarían fuera de los Fondos Europeos de Defensa y deberán ser los países interesados en adquirir el sistema los que den el último paso adelante.

La rama española del consorcio ha estado trabajando en la parte conocida como GNC (Guiado, Navegación y Control), uno de los aspectos más importantes del futuro misil interceptor.

Los principales retos del área han estado relacionados con la hibridación de señales, los componentes tecnológicos capaces de soportar la alta dinámica y la precisión en el guiado del interceptor.

Compatibilidad naval

La integración naval del misil interceptor es uno de los pilares estratégicos. Según ha explicado Javier Rincón, el misil ya se está desarrollando pensando en esta capacidad.

Botadura de la fragata F-111 Bonifaz de la Armada Gastón Trelles

"Tenemos a Navantia como parte del consorcio desde el principio", indica. "Están analizando todas las restricciones desde el punto de vista de combate naval y también para el lanzamiento" desde buques.

Las fragatas F-100 y F-110 cuentan con celdas Mk41 que serán compatibles con el sistema de armas de SMS y Diehl.

Rincón apunta que es posible que tengan algún tipo de restricción por el propio diseño de los pozos, pero "eso no quiere decir que puede que existir un lanzador europeo en el futuro que maximice las prestaciones del interceptor".

También explica que las celdas Mk41 no están poniendo muchos problemas a la hora de plantear la integración, principalmente si se compara con otros modelos.

El Plan B

En el escenario anterior, el programa HYDEF es el elegido por la Comisión Europea para pasar a la siguiente fase, pero desde SMS también plantean las alternativas en caso de quedarse fuera.

"Si salimos perdedores, habrá que ver cómo se podría encajar un programa multinacional con los países que han apoyado a HYDEF 2", apunta. "Podríamos tener nuestra propia vía multilateral fuera de los Fondos Europeos de Defensa".

Se trataría de una cuestión "en el tejado de las naciones", pero Alemania, en sus últimos comunicados, ya ha puesto sobre la mesa su apoyo total al programa liderado por la española y participado por Diehl.

"Antes había alguna empresa alemana dentro del consorcio de HYDIS, pero ya no", recalca.

Además de Alemania y España, en HYDEF también participan Noruega, Polonia, Bélgica y Suecia.