Inetum y ATL desarrollan un sistema de protección frente a drones y explosivos controlados por radio para las fragatas F-110

Diseñado y producido en España, el DRIS se podrá instalar fácilmente en otras plataformas navales y admite futuras actualizaciones.

El sistema puede operar de forma automática o manual y no interfiere con otros sistemas electrónicos del buque.

El DRIS utiliza inteligencia artificial para detectar y neutralizar amenazas mediante el análisis de señales de radiofrecuencia.

Inetum y ATL han desarrollado el sistema DRIS para proteger las fragatas F-110 de drones y explosivos controlados por radio.

Las compañías Inetum y ATL han sellado un acuerdo con Navantia para la producción de un avanzado sistema de protección contra drones y dispositivos explosivos improvisados controlados remotamente por radiofrecuencia (RC-IED) y su posterior integración en las cinco fragatas F-110 que el astillero público construye actualmente para la Armada.

Bautizado DRIS (Drone Inhibition System), el dispositivo representa un salto cualitativo al estar diseñado para la detección temprana de amenazas potenciales a través del análisis exhaustivo de señales en las bandas de comunicaciones.

Mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial, el sistema es capaz de discriminar si las ondas captadas constituyen un peligro real en forma de sistema aéreo no tripulado (UAS) o si, por el contrario, corresponden a un artefacto explosivo que busca ser activado a distancia.

Todo este proceso de escaneo y análisis se ejecuta con el valor añadido de no generar interferencias ni comprometer el funcionamiento ordinario del resto de los sistemas electrónicos integrados en el buque.

La operatividad del DRIS destaca asimismo por su dinamismo técnico, dado que, al identificar de forma inequívoca una transmisión en las frecuencias previamente configuradas como amenazantes, el sistema está capacitado para desplegar inmediatamente contramedidas de tipo no cinético (soft-kill) con el fin de anular la señal hostil por completo.

Fragata de la clase F-110 Lockheed Martin

El diseño operativo contempla una flexibilidad de uso bidireccional, permitiendo al sistema trabajar de manera automática para garantizar respuestas instantáneas o, de requerirse por doctrina, operar en modalidad manual bajo la supervisión de un operador humano.

Al respecto, José María Castillón Polo, director de Guerra Electrónica de Inetum, ha señalado que "este sistema incrementa el nivel de protección de las fragatas F-110 en puerto frente a amenazas asimétricas y representa un paso estratégico en el desarrollo de soluciones tecnológicas avanzadas para la protección de infraestructuras críticas y plataformas navales".

"La incorporación de inteligencia artificial y capacidades de neutralización no cinética en el sistema DRIS refuerza nuestro compromiso con la innovación, la soberanía tecnológica nacional y el apoyo a las capacidades de defensa de la Armada", ha añadido.

Más allá de dar un cumplimiento a los requisitos técnicos requeridos para formar parte de las fragatas más avanzadas de la Armada, la solución ha sido proyectada para dotar al conjunto de flexibilidad de instalación, según han destacado desde Inetum a través de un comunicado.

Esta cualidad estructural no sólo facilita su despliegue futuro en otro tipo de plataformas de la flota española, sino que asegura una longevidad operativa prolongada gracias a su capacidad para asimilar futuras actualizaciones.

Con un diseño y producción íntegramente nacionales, el sistema reforzará la capacidad defensiva de los buques más modernos de la Armada, especialmente durante las operaciones de atraque y permanencia en puerto.