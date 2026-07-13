Hereu reivindica la defensa como una "gran oportunidad industrial" en la inauguración de la planta espacial de Pangea

La empresa ha incrementado su plantilla un 30% en el último año y destaca la importancia de la colaboración europea para reforzar la autonomía tecnológica y la competitividad.

Las nuevas instalaciones permitirán a Pangea acelerar programas como Nereus y ARCOS, este último el primer motor aerospike methalox a escala real del mundo.

La planta, de 1.000 m², se dedicará a la fabricación y validación de sistemas de propulsión espacial y forma parte de una inversión de siete millones de euros.

El ministro Jordi Hereu ha destacado la industria de defensa y espacio como gran oportunidad industrial durante la inauguración de la nueva planta de Pangea Propulsion en L'Hospitalet.

La industria de defensa y del espacio se consolida como uno de los ejes de la estrategia industrial española. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, afirmó este lunes que el sector representa "una gran oportunidad industrial" para España y que ya está generando un efecto tractor sobre el conjunto de la economía, durante la inauguración de la nueva planta de Pangea Propulsion en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La compañía ha puesto en marcha una instalación de 1.000 metros cuadrados destinada a la fabricación, ensamblaje, integración y validación de sistemas de propulsión espacial. La planta forma parte de un plan de inversión de siete millones de euros para los próximos tres años, del que ya se ha ejecutado un millón.

Durante el acto, al que también asistieron representantes del Ministerio de Defensa, del INTA y de la Generalitat de Cataluña, Hereu defendió que proyectos como Pangea Propulsion contribuyen a reforzar la autonomía estratégica europea en un ámbito considerado clave para la seguridad y la competitividad.

Hereu ha celebrado que Pangea Propulsion permite avanzar hacia la autonomía estratégica europea en la industria espacial, "un camino difícil y lleno de obstáculos" pero que la UE ha decidido emprender.

"Europa es la escala mínima para competir en el mundo", afirmó el ministro, quien definió a Pangea como un ejemplo del modelo industrial que España quiere impulsar: empresas de alto valor añadido capaces de desarrollar tecnologías estratégicas desde territorio nacional.

La nueva planta

La nueva planta permitirá concentrar las capacidades de fabricación e integración de los sistemas de propulsión de la empresa y acelerar programas como Nereus, destinado a satélites, y ARCOS, que la compañía define como el primer motor aerospike de metano y oxígeno líquido (methalox) del mundo a escala real.

Las nuevas instalaciones integran capacidades industriales avanzadas para el desarrollo de sistemas de propulsión espacial. El workshop reúne procesos de fabricación aditiva, mecanizado de precisión, metrología, soldadura avanzada, ensamblaje en entornos controlados e integración de sistemas, reforzando la trazabilidad, el control de calidad y la preparación del hardware para su cualificación o entrega.

Con estas capacidades, Pangea Propulsion podrá fabricar, integrar y validar sus sistemas de propulsión con mayor agilidad, reduciendo los ciclos de desarrollo, acelerando la innovación y facilitando la integración de sus productos con clientes.

Durante la inauguración, el conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, defendió la colaboración público-privada como herramienta para recuperar terreno frente a Estados Unidos y China y aseguró que proyectos como este permiten aumentar la capacidad industrial, la autonomía tecnológica y el control sobre la cadena de valor.

Por su parte, el consejero delegado de Pangea Propulsion, Adrià Argemí, subrayó la dimensión europea de la compañía, con colaboraciones en Italia, Francia y Alemania. "La autonomía estratégica no se construye país por país, sino conectando capacidades", aseguró, antes de advertir de que "quien no controla su tecnología no controla su futuro".

La apertura de la planta coincide con el crecimiento de la empresa, cuya plantilla ha aumentado cerca de un 30% en el último año, hasta situarse en torno al centenar de profesionales especializados.