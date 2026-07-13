España lidera durante un año la fuerza naval de la OTAN dedicada a la vigilancia del Atlántico Norte

La misión refuerza la posición de España en la OTAN, demostrando su capacidad para liderar operaciones navales internacionales y su compromiso con la seguridad y defensa colectiva.

La agrupación naval realizará actividades de vigilancia y cooperación con marinas aliadas entre la costa este de Estados Unidos y Europa, protegiendo rutas comerciales y cableados estratégicos.

Participan cinco barcos españoles y una agrupación de Infantería de Marina, junto a embarcaciones de doce países aliados, en la misión de vigilancia y disuasión transatlántica.

España asume el liderazgo de la fuerza naval de la OTAN dedicada al Atlántico Norte hasta junio de 2027, bajo el mando del vicealmirante Juan Bautista Pérez Puig.

El vicealmirante Juan Bautista Pérez Puig, comandante del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad, ya se encuentra al frente de un grupo internacional de 3.000 militares desplegados en la misión Despliegue Atlántico 26, ejecutada bajo el paraguas de la OTAN, hasta el 30 de junio del próximo año 2027.

En la misión, que se estructura dentro de la Commander Task Force Atlantic (CTF-AT), participan cinco embarcaciones españolas: el buque de proyección estratégica 'Juan Carlos I', el buque de asalto anfibio 'Castilla', las fragatas 'Blas de Lezo' y 'Reina Sofía', y el buque de aprovisionamiento de combate 'Patiño'.

De forma conjunta y por parte de España también participa la Agrupación Reforzada de Desembarco del Tercio de Armada de Infantería de Marina. Así como ocho barcos de los países aliados. A saber: Portugal, Letonia, Turquía, EEUU, Italia, Francia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Polonia, Reino Unido y Alemania.

La CTF-AT constituye una de las fuerzas regionales establecidas por la OTAN para hacer frente a los desafíos que plantea la situación geopolítica y las posibles amenazas a la Alianza y a la seguridad global en general, explican desde el Estado Mayor de la Defensa.

Durante el mes de julio, esta agrupación naval de la OTAN llevará a cabo actividades de vigilancia y disuasión entre la costa este de Estados Unidos y Europa dentro de las áreas de responsabilidad del Atlántico Norte.

Tal y como indican, estas van desde Canadá hasta Groenlandia, Islandia, Reino Unido y Noruega. Además, durante este periodo realizarán actividades con Marinas de países aliados, como Japón.

Personal de la Armada española en el puente de mando EMAD

"El Atlántico Norte es un espacio vital que contiene rutas comerciales, cables submarinos e infraestructuras energéticas", afirman. "La presencia del CTF-AT garantiza la disuasión y la libertad de navegación para millones de ciudadanos europeos".

Se trata de un cometido que "reafirma el compromiso de España con la seguridad marítima, la defensa colectiva y el fortalecimiento de la interoperabilidad con los aliados, al tiempo que se protegen y garantizan los intereses compartidos con sus socios y aliados y se contribuye a los efectos de disuasión y defensa de la Alianza".

El inicio de esta misión coincide temporalmente con las declaraciones del presidente Pedro Sánchez, que respondió a las críticas vertidas por su homólogo estadounidense Donald Trump afirmando que España es uno de los países que más medios y personal pone en las misiones de la Alianza Atlántica.

La CTF-AT también "demuestra la capacidad de las Fuerzas Armadas españolas para generar y proyectar una fuerza expedicionaria, preparada para operar eficazmente en cualquier escenario donde sea requerida", afirman desde el EMAD.

La activación del Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad de la Armada Española como CTF Atlantic "tiene un peso específico dentro de la Alianza", ya que sólo 6 de los 32 países miembro de la OTAN disponen de una estructura marítima certificada y cualificada para asumir el mando de las fuerzas navales aliadas de este nivel.

Situando a España "en una posición privilegiada dentro de la arquitectura de seguridad colectiva de la organización".