EEUU emplea por primera vez drones navales 'Corsair' en sus operaciones de combate en Irán

El Corsair es un dron autónomo de 7,3 metros, capaz de recorrer 1.000 millas náuticas y transportar hasta 454 kg de carga útil.

El uso de drones kamikaze Corsair degradó la capacidad operativa naval iraní en una zona estratégica del estrecho de Ormuz.

La operación, confirmada por el Mando Central de EEUU, tuvo como objetivo una instalación clave de mantenimiento de submarinos y buques de guerra.

Estados Unidos empleó por primera vez drones navales 'Corsair' en un ataque real contra instalaciones iraníes en la base naval de Bandar Abbas.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos realizaron el domingo un ataque de precisión en el ámbito marítimo contra instalaciones navales iraníes, empleando tres embarcaciones no tripuladas de tipo kamikaze Corsair en una operación explícitamente ofensiva.

Este episodio marca la primera vez que Washington utiliza drones navales en un entorno de combate real, lo que subraya la creciente integración de sistemas autónomos en operaciones militares de alta intensidad.

Así lo ha confirmado el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que señaló que el ataque tuvo como objetivo una instalación clave de mantenimiento de submarinos y buques de guerra en la base naval de Bandar Abbas, un enclave estratégico iraní situado en el estrecho de Ormuz.

Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026

El CENTCOM sostiene que los ataques lograron degradar significativamente la capacidad operativa iraní en la zona, en particular en lo relativo al sostenimiento de unidades navales empleadas en acciones contra el tráfico marítimo comercial.

Bandar Abbas constituye uno de los principales nodos logísticos de la Armada iraní y un punto crítico para el control de las rutas energéticas globales.

La operación se enmarca en un contexto de creciente tensión en el Golfo Pérsico, donde Estados Unidos y sus aliados han denunciado reiterados incidentes contra buques mercantes atribuidos a Irán o a actores respaldados por Teherán.

El uso de drones navales introduce un nuevo vector en la dinámica operativa de la región, con potencial impacto en la evolución de las tácticas de guerra marítima.

La versatilidad de los Corsair

El Corsair, desarrollado por la empresa estadounidense Saronic, es una embarcación de superficie autónoma (ASV), es un dron naval de unos 7,3 metros de eslora (24 pies) con un diseño similar al de una lancha rápida. La plataforma fue presentada por primera vez en 2024.

Según la empresa que lo desarrolla, el sistema ofrece un alcance máximo de 1.000 millas náuticas, una velocidad de hasta 35 nudos y la capacidad de transportar una carga útil de hasta 1.000 libras (unos 454 kilogramos).

Este mismo tipo de embarcaciones ya fue empleado por la US Army para rescatar a los dos pilotos del helicóptero Apache de EEUU derribado por Irán en Omán.

El éxito de esa operación de rescate y ahora esta última misión de ataque refuerzan el papel creciente de los sistemas autónomos en las misiones navales y abre la puerta a que este tipo de embarcaciones asuman en el futuro tareas de rescate en entornos de alto riesgo, reduciendo la exposición de las fuerzas tripuladas.