La Coalición de los Voluntarios buscará en París reforzar la defensa aérea de Ucrania y sus garantías de seguridad

Entre los objetivos destacan reforzar el apoyo militar y financiero a Ucrania, avanzar en sanciones contra Rusia e impulsar una solución duradera al conflicto.

La reunión contará con representantes de 37 países, incluyendo Moldavia y Macedonia del Norte, y altos líderes europeos y de la OTAN.

Se presentará un proyecto europeo de cooperación para desarrollar un sistema de defensa complementario, con participación relevante de Ucrania y de industrias de defensa de varios países.

La Coalición de los Voluntarios se reunirá en París para reforzar la defensa antiaérea de Ucrania y coordinar garantías de seguridad futuras.

La reunión de la Coalición de los Voluntarios que se celebrará el lunes en París pondrá el foco en el refuerzo de la defensa antiaérea ucraniana y en el diseño de futuras garantías de seguridad para Kiev, con la presentación de un proyecto europeo de cooperación en este ámbito.

Fuentes del Elíseo subrayaron que la defensa aérea sigue siendo una prioridad crítica para Zelenski y confirmaron que en la cita se dará a conocer una iniciativa europea específica. El proyecto prevé la cooperación entre varios países —no precisados— y sus industrias de defensa para desarrollar un sistema complementario, integrado en un enfoque de defensa por capas, con una participación relevante de Ucrania y apoyado en la experiencia operativa acumulada durante la guerra.

París recordó que Ucrania ya dispone de sistemas franco-italianos SAMP/T desplegados y que se trabaja en una nueva generación de esta capacidad. Asimismo, destacó la disposición expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, a facilitar medios para que Kiev produzca interceptores Patriot en el marco de una cooperación más amplia con aliados.

La reunión reunirá a 37 países tras la incorporación de Moldavia y Macedonia del Norte, junto a representantes de las instituciones europeas y el secretario general de la OTAN. Según el Elíseo, unos 25 jefes de Estado y de Gobierno han confirmado su asistencia, una cifra aún abierta.

La cita se inscribe en una secuencia diplomática marcada por la cumbre del G7 de junio en Évian y la reciente reunión de líderes de la OTAN en Ankara, que, según París, han reforzado la cohesión transatlántica y la coordinación entre los aliados de Ucrania.

Cinco ejes de trabajo

El Elíseo fijó cinco grandes objetivos para el encuentro, que se suma a la quincena de reuniones celebradas desde febrero de 2025, tanto presenciales como por videoconferencia, el último el pasado 24 de febrero coincidiendo con el cuarto aniversario de la agresión rusa.

El principal será reforzar la credibilidad del dispositivo internacional de apoyo a Ucrania mediante la coordinación entre las capacidades nacionales, la cooperación industrial de defensa, la preparación de las fuerzas y la arquitectura de garantías de seguridad que deberá acompañar cualquier futuro acuerdo.

Otro fin importante estará dedicado a avanzar en las garantías de seguridad para Ucrania.

El Elíseo aseguró que la planificación de la Fuerza Multinacional para Ucrania (MNFU) continúa y que su estructura operativa ya está preparada. Este dispositivo, bajo liderazgo franco-británico y con componentes terrestre, aéreo y marítimo, tendría como misión contribuir a la seguridad de Ucrania una vez alcanzado un eventual alto el fuego.

Otro objetivo será reforzar el apoyo militar a Ucrania, tanto mediante la continuidad de la ayuda financiera como a través de nuevos paquetes de asistencia bilateral y compromisos adoptados en los marcos europeo y atlántico.

París quiere transmitir que los aliados mantienen su determinación y que Rusia no puede apostar por un debilitamiento del respaldo occidental.

Otro fin será incrementar la presión sobre Rusia, especialmente mediante el avance de un nuevo paquete europeo de sanciones y la intensificación de las medidas contra la llamada "flota fantasma", utilizada por Moscú para sortear las restricciones internacionales.

Por último, París aspira a reforzar la convergencia entre aliados y a trasladar un doble mensaje: a Ucrania, la continuidad del apoyo; y a Rusia, la determinación de sostenerlo y de impulsar una solución “sólida y duradera”.

La reunión busca enviar un doble mensaje: a Ucrania, confirmando el compromiso duradero de sus aliados; y a Rusia, mostrando que los países de la Coalición de los Voluntarios están preparados para mantener su apoyo y contribuir a una solución estable y sostenible.