Europa da un paso al frente en su aportación a la OTAN mientras Trump incendia la cumbre con Groenlandia e Irán

Europa incrementa su inversión en defensa y acelera la europeización de la OTAN ante el temor de una retirada estadounidense.

Aunque en la cumbre de Ankara han anunciado una lluvia de millones para la industria militar con la esperanza de mantener a Donald Trump comprometido con la OTAN, los aliados europeos ya no se hacen ilusiones: aceleran la europeización de la Alianza Atlántica ante el temor de que Estados Unidos reduzca al mínimo su implicación o incluso se desenganche mientras Rusia recrudece la guerra en Ucrania y redobla sus amenazas contra el flanco Este.

En el foro industrial de Ankara, el secretario general, Mark Rutte, ha hecho un último esfuerzo por convencer a Trump de las ventajas que la OTAN ofrece a Estados Unidos. Solo el año pasado, los aliados europeos y Canadá incrementaron su gasto en defensa en casi un 20% respecto al ejercicio anterior, unos 118.000 millones de euros adicionales. Si se suman 2025 y 2026, la inversión extra alcanzará los 219.000 millones de euros, según ha destacado Rutte.

"Estamos construyendo el futuro: una Europa más fuerte en una OTAN más fuerte. Los aliados europeos y Canadá, en colaboración con EEUU, están asumiendo una mayor responsabilidad en la defensa de la Alianza", proclama la declaración de Ankara que, salvo imprevistos, aprobarán este miércoles los 32 jefes de Estado y de Gobierno.

El formato de la cumbre -una única sesión de trabajo de apenas tres horas- se diseñó para reducir al mínimo el riesgo de roces con Trump y asegurar una reunión sin sobresaltos.

Pero ni las promesas de disparar el gasto militar ni el blindaje de la agenda han bastado para aplacar al inquilino de la Casa Blanca. Nada más aterrizar en Ankara, Trump ha reventado el guion de la cumbre al cargar de nuevo contra sus aliados europeos por no secundarle en la guerra de Irán, reactivar su plan para hacerse con Groenlandia y volver a amenazar con retirar las tropas estadounidenses desplegadas en Europa.

"Italia nos dio la espalda, Alemania nos dio la espalda y Francia también nos dio la espalda. Está bien, pero entonces, ¿por qué gastamos cientos de miles de millones de dólares si luego ellos no están ahí cuando los necesitamos? Nosotros siempre hemos estado ahí para ellos", se ha quejado el presidente de EEUU, que en esta ocasión no ha mencionado a España.

Trump sitúa el origen de la ruptura en que sus aliados europeos le plantaron cara por primera vez cuando, a principios de año, anunció su plan para hacerse con Groenlandia. "Groenlandia debería estar bajo el control de EEUU, no de Dinamarca. Y si ellos no aceptan eso, teniendo en cuenta todo el dinero que gastamos para ayudarles frente a Rusia, no tendríamos por qué seguir haciéndolo. Podríamos retirar a todos nuestros soldados de Europa", ha advertido.

La amenaza no es retórica. Washington ya ha replegado 5.000 soldados de Alemania, ha cancelado el despliegue de misiles Tomahawk en ese país y ha anulado el envío de otros 4.000 militares a Polonia. Además, la administración Trump ha reducido drásticamente las capacidades asignadas a la defensa de Europa en caso de que un ataque obligara a activar el artículo 5.

En su última visita a Bruselas, el mes pasado, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, anunció además una revisión en profundidad de las bases y de la presencia militar de Estados Unidos en Europa que podría desembocar en nuevos recortes. Los aliados europeos ya se han resignado a esa retirada, pero aspiran a que se produzca de forma ordenada y paulatina, y no a golpe de los ataques de ira de Trump como hasta ahora.

"Lo que estamos viendo en este momento es una transformación sin precedentes desde el final de la Guerra Fría. Europa está asumiendo mucha más responsabilidad en la defensa convencional de la OTAN y de esta parte del territorio aliado, mientras EEUU mantiene una presencia sólida que seguirá existiendo tanto en el ámbito convencional como en el nuclear", ha destacado este martes en Ankara el secretario general.

En este sentido, los europeos están asumiendo progresivamente algunos de los principales puestos de mando de la OTAN y han pasado a financiar la ayuda militar a Ucrania. La Alianza anunciará este miércoles un paquete de 70.000 millones de euros para este año y la misma cantidad para 2027. No se trata de dinero nuevo, sino del préstamo de la UE y de aportaciones bilaterales de los aliados, con la excepción de EEUU, que dejó de financiar a Kiev tras el regreso de Trump a la Casa Blanca.

"Los ejércitos europeos son cada día más fuertes. Eso nos permite asumir cada vez más tareas de la OTAN que hasta ahora desempeñaba EEUU. Este proceso de europeización de la OTAN está en pleno desarrollo y aquí se concretará aún más. El objetivo final es alcanzar una OTAN 3.0: una Alianza equilibrada, en la que Europa asuma en gran medida su propia seguridad y EEUU pueda concentrarse en contener a China", ha explicado el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken.

No obstante, Europa sigue dependiendo de Washington en capacidades críticas, como la defensa antiaérea y antimisiles, los ataques de largo alcance o la inteligencia, la vigilancia y el reconocimiento, cuya retirada repentina amenaza con provocar un vacío de seguridad. "Por eso, debemos cubrir esas carencias con mayor rapidez", sostiene Francken.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski -que ha viajado a Ankara para reclamar de nuevo, sin éxito, la entrada de su país en la OTAN- sostiene que la prioridad más urgente para Europa es desarrollar su propia capacidad para fabricar sistemas de defensa contra misiles balísticos que puedan servir de alternativa a los Patriot estadounidenses.