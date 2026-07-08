España desplegará militares en Finlandia como parte de las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la OTAN para defender el Ártico

La cumbre de la OTAN estuvo marcada por tensiones sobre Groenlandia, tras las declaraciones de Trump, que fueron rechazadas por Dinamarca.

El despliegue busca reforzar la seguridad del Atlántico Norte y el Ártico, como respuesta a la petición de EE UU de compartir la responsabilidad en la defensa aliada.

Junto a España, participarán en la misión tropas de Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Islandia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia, Reino Unido y la propia Finlandia.

España desplegará militares en Finlandia como parte de las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la OTAN para defender la región ártica y el mar Báltico.

Durante su rueda de prensa tras su participación en la cumbre de la OTAN en Ankara, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado que España se va a sumar a la misión de la OTAN en Finlandia con el objetivo de proteger la región ártica, el Atlántico Norte y el mar Báltico.

Junto a las tropas españolas también se desplegará personal militar de Canadá, Dinamarca, la propia Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia y Reino Unido.

"Con esta iniciativa, Europa y Canadá están haciendo una contribución a mejorar la seguridad del Atlántico Norte y el alto Norte", dijo en un comunicado el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, quien defendió el compromiso como una "respuesta directa a los llamamientos de Estados Unidos a que otros países asuman más responsabilidad en la seguridad del territorio aliado".

"Cooperaremos todavía de forma más intensa en la inteligencia aliada, la defensa y el mando y control marítimo en los mares del Norte, la libertad de navegación y asegurar las líneas de comunicación", dijo el jefe del Gobierno noruego, que precisó que Estados Unidos también contribuirá a "mejorar la seguridad".

Las Fuerzas Terrestres Avanzadas de la OTAN en Finlandia (FLF Finlandia) se establecieron oficialmente el pasado sábado 6 de junio, con un grupo de combate sueco del tamaño de un batallón como núcleo, según informó el Ministerio de Defensa finlandés.

"Los mares del Norte no son sólo importantes para Europa, también son vitales para la defensa de Norteamérica", prosiguió Jonas Gahr Støre.

Este movimiento llega en un momento delicado para la cuestión Ártica, ya que Trump no ha desaprovechado la cumbre de la OTAN para poner sobre la mesa que Groenlandia debería ser territorio estadounidense.

Los comentarios del americano fueron nuevamente rechazados por el Ejecutivo danés, ya que, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, declaró que la isla ártica "no está en venta" y que es un territorio que su país defenderá.

Støre se distanció por su parte de las declaraciones de Trump, y reiteró que "son los groenlandeses y los daneses quienes deben decidir sobre el desarrollo de la situación".

"Nosotros nos ocuparemos juntos de la seguridad en el Ártico", recalcó.

Al informar del compromiso de los doce países, el Gobierno noruego también recordó que ya el pasado mes de junio, Noruega, Alemania y el Reino Unido anunciaron que iban a intensificar su cooperación en materia de guerra antisubmarina.