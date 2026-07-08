Defensa busca a contrarreloj un nuevo designador láser para los cazas Eurofighter Halcón tras vetar el sistema israelí

El desarrollo de sistemas nacionales, como el IRST por parte de Tecnobit y el radar ECRS Mk1 por Indra y Hensoldt, no estará listo hasta, al menos, 2030.

La falta de un designador láser y otros sistemas, como el IRST y el radar avanzado, dejará a los nuevos Eurofighter Halcón con capacidades limitadas temporalmente.

Se están valorando los sistemas TALIOS de la francesa Thales y Sniper de la estadounidense Lockheed Martin, con preferencia por este último, aunque aún no hay decisión final.

El Ministerio de Defensa busca un nuevo designador láser para los cazas Eurofighter Halcón tras cancelar el contrato con la israelí Rafael por el embargo a Israel.

El bloqueo aplicado a cualquier compra de sistemas militares de Israel sigue paralizando la adquisición de capacidades críticas por parte de las Fuerzas Armadas españolas.

La medida, que se aprobó el año pasado, vino acompañada de un "plan de desconexión militar a la industria israelí", según explicó el Ministerio de Defensa, que, hoy por hoy, no ha logrado solventar la carencia de sistemas de designación láser para los próximos cazas Eurofighter.

El contrato de adquisición original de estos sistemas se adjudicó a la compañía israelí Rafael Advanced Defense Systems en marzo del 2024, varios meses después del ataque de terroristas de Hamás a Israel, ejecutado el 7 de octubre del año anterior.

En la documentación oficial se contemplaba la compra de 46 pods de la versión Litening 5 por 207 millones de euros. Los destinatarios del sistema eran los Eurofighter Halcón que Airbus comenzará a entregar a finales de este mismo año.

La cancelación de la licitación adjudicada a Rafael se produjo a mediados de septiembre de 2025, pocos días antes de que el Gobierno consiguiera aprobar el embargo.

No obstante, durante estos casi 10 meses desde la anulación del contrato, el Ministerio de Defensa no ha elegido el nuevo sistema ni ha publicado una licitación que pudiera aligerar los trámites en caso de oferta pública.

Fuentes de Defensa han indicado a EL ESPAÑOL que ya están trabajando en la identificación del mejor sustituto para los designadores láser israelíes que, por otro lado, llevan años prestando servicio a bordo de los Eurofighter y los F-18 del Ejército del Aire y del Espacio.

En concreto, desde la cartera de Margarita Robles están explorando el sistema TALIOS de la francesa Thales y el Sniper de la estadounidense Lockheed Martin.

Según confirmaron a este periódico dos fuentes del propio Ministerio, Defensa valora de forma más favorable el sistema estadounidense que el francés, aunque todavía no se ha cerrado la compra.

La del Litening es una tecnología que no puede incluirse dentro de las excepciones que se reserva la cartera de Margarita Robles para elementos críticos, ya que existen alternativas fuera de Israel.

Sin embargo, la alternativa liderada por Indra no estaría en este caso sobre la mesa. La compañía presidida por Ángel Simón aseguró el año pasado estar en condiciones de ofrecer una solución nacional, dado que han estado involucrados en la instalación de los equipos de Rafael.

De hecho, dentro del Plan Industrial y Tecnológico elaborado por el Gobierno para 2025 se recoge una partida de 928 millones de euros para en la que se incluye el "diseño de un pod para combate aéreo", entre otros sistemas.

Uno de los puntos más importantes a los que se enfrenta ahora el Ejército del Aire es a la necesidad de contar con estos sistemas "cuanto antes", según afirmó otra fuente de la fuerza aérea española.

Sistema designador láser TALIOS Thales

El incremento de las flotas de cazas en todo el mundo lleva aparejado una prolongación de los tiempos de entrega de los sistemas asociados. Máxime cuando España todavía no ha elegido candidato y "no se ha puesto a la cola" para recibirlos.

Los designadores láser son un componente esencial en todo avión de combate. Basan su funcionamiento en un sensor láser con telemetría para 'iluminar' el objetivo a las municiones que emplean un buscador láser.

Además, los sistemas modernos como el Sniper o el TALIOS incorporan igualmente cámaras de televisión y sensores infrarrojos que mejoran las capacidades de vuelo de la aeronave y la identificación de otras potenciales amenazas.

Otras carencias

Además del designador láser, los Eurofighter del programa Halcón tendrán otras carencias importantes de inicio.

Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, los nuevos cazas no tendrán un sistema infrarrojo IRST integrado de serie. En su lugar, Defensa ha optado por aplazar este equipo hasta terminar un desarrollo nacional, previsto para no antes del año 2030.

Del sistema nacional se está encargando Tecnobit - Grupo Oesía a través del programa Lizard que busca mejorar la tecnología presente en el IRST estándar.

El programa de maduración tecnológica tiene previsto finalizar en 2027 con la fabricación de unidades de vuelo que permitan al Ejército del Aire y del Espacio probar el IRST a bordo de un Eurofighter.

Una vez concluya esa fase, Defensa deberá encargar la fabricación en serie para los nuevos cazas.

Otro sistema que llega, pero a medias, es el radar. Adjudicado a un consorcio de Indra y Hensoldt, el ECRS Mk1 será el sistema de barrido electrónico que equiparán los Eurofighter a partir del 2030.

Hasta entonces, los aviones llevarán a bordo el llamado Mk1 Step 0, un sistema recortado en funciones y capacidades mientras ambas compañías finalizan el desarrollo y comienzan la fabricación en serie.