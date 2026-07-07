Sánchez alegará en la OTAN que ha hecho los deberes: 15 programas de modernización y hasta 16.000M sobre la mesa

Entre los proyectos destacan la modernización de cazas Eurofighter, helicópteros NH-90, plataformas navales y aéreas, y la adquisición de nuevos misiles y satélites de comunicaciones.

La financiación destinada a los programas de modernización oscila entre 11.000 y 16.000 millones de euros, pero aún no se han adjudicado los fondos.

El Gobierno mantiene su compromiso de dedicar el 2% del PIB a defensa, mientras otros países de la OTAN acuerdan aumentarlo gradualmente hasta el 5% en 2035.

Pedro Sánchez y Margarita Robles acuden a la cumbre de la OTAN en Ankara para defender el gasto en defensa y los 15 programas de modernización en marcha.

El presidente Pedro Sánchez y la ministra Margarita Robles asisten este martes a la cumbre de la OTAN en Ankara con el propósito de justificar el gasto en defensa del último año y establecer las bases para el ejercicio en curso a través de los Programas Espaciales de Modernización (PEM).

En la edición anterior, celebrada en La Haya hace justo un año, Sánchez firmó el mismo compromiso de gasto en defensa que el resto de miembros de la Alianza, pero inmediatamente después anunció que no lo cumpliría.

En su lugar, desde el Gobierno han reiterado que mantendrán el 2% sobre el PIB y que no tienen intención de incrementarlo con el tiempo. El resto de países rubricaron la subida gradual hasta alcanzar el 5% en 2035.

Sánchez acude a la cumbre de la OTAN en Ankara con 15 programas de modernización

La turca es también la primera reunión a gran escala de la OTAN desde el extremo deterioro de las relaciones diplomáticas entre Madrid y Washington.

El propio Trump ha amenazado en varias ocasiones con cortar cualquier relación comercial e incluso deslizó la posibilidad de expulsar a España de la Alianza. Más recientemente, el presidente estadounidense ha criticado al país y recordado la pérdida de territorios en 1898.

"Los españoles pertenecen a la OTAN, pero no son muy buenos miembros", afirmó el presidente de EEUU. "Pronto aprenderán", amenazó de una forma muy poco velada pero sin acotar más.

Con este escenario, el Ministerio de Defensa se encuentra trabajando en la confección de los 15 programas previstos para 2026 con el fin de alcanzar el mismo 2% que el año pasado.

La dotación económica estimada se sitúa entre 11.000 y 16.000 millones de euros, aunque hoy por hoy no se ha adjudicado ninguno de ellos.

Varias fuentes industriales han explicado a EL ESPAÑOL la necesidad de agilizar los trámites y evitar así lo ocurrido en 2025, cuando la mayoría de los PEM se tramitaron en los últimos días del año.

También critican el retraso en la publicación del contenido de los programas que entrarán dentro de esta partida económica tan importante.

Parte de estos PEM, señalan personas dentro de la industria, estarán centrados en el sostenimiento de las plataformas ya en servicio de las Fuerzas Armadas y en reforzar la cadena de suministro.

Durante las últimas semanas ha habido movimientos al respecto. El Ministerio de Industria ha tramitado concesiones directas de préstamos para algunos PEM, pero salvo casos excepcionales —como el de Navantia— no han indicado los destinatarios de la financiación pública.

Los PEM que vienen

Entre los programas especiales de modernización ya anunciados oficialmente se encuentran los destinados a adquirir capacidades de posicionamiento, navegación y tiempo (PNT) para el ámbito espacial, sistemas contra drones (C-UAS), el desarrollo de plataformas aéreas y navales y la modernización de aeronaves como los cazas Eurofighter o los helicópteros NH-90.

Todos ellos se recogen dentro de un mismo proyecto de Real Decreto cuya financiación se aprobó en Consejo de Ministros el pasado día 29 de junio.

Sin embargo, al cierre de este artículo, en el Boletín Oficial del Estado no se ha publicado el Real Decreto de ese ni de cualquier otro PEM de 2026.

Se trata de un requisito que debe cumplir cualquier programa ejecutado vía proyecto de Real Decreto antes de su adjudicación —sea con oferta pública o no— y mediante el cual Defensa detalla las necesidades y las características de los sistemas que requiere.

Exactamente esta es la situación del proyecto de Real Decreto para la adquisición de misiles. El pasado 23 de junio, el Consejo de Ministros aprobó la tramitación urgente de financiación para los programas de adquisición de municiones NSM y Taurus.

En la documentación aportada por el Ministerio de Industria —encargado de articular la parte económica de los PEM— no se acota a esos dos modelos de misiles y tampoco se menciona a las compañías que serán las destinatarias de los préstamos.

Dentro de los programas de modernización del presente año existe una excepción con Navantia. En la documentación publicada por el Consejo de Ministros mencionan a la compañía naval como receptora de préstamos directos concedidos por Industria.

En particular, para los programas de la European Patrol Corvette (EPC), la "modernización y desarrollo evolutivo de unidades de la flota" y la "modernización y desarrollo evolutivo de los cazaminas clase 'Segura'".

También existe un proyecto de real decreto para el desarrollo y lanzamiento del satélite de comunicaciones SpainSat NG 3, aunque se desconoce si está dentro de la quincena de PEM.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, la indemnización de los seguros por la pérdida del NG 2 ya se ha cobrado casi en su totalidad, por lo que se desconoce el perfil económico de la adjudicación del nuevo satélite.

Fuentes industriales han explicado a este periódico que esperan otros programas importantes como el que designará un sustituto al sistema antiaéreo Hawk o la modernización de los Leopardo del Ejército de Tierra al último estándar 2A8, este último valorado en unos 2.000 millones de euros.