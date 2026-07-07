Lockheed Martin y Rheinmetall avanzan en la fabricación de misiles balísticos ATACMS en suelo europeo

La cooperación promete responder a la alta demanda global de ATACMS y fortalecer la disuasión y economía tanto en Europa como en Estados Unidos.

La producción se ubicará en la planta de Rheinmetall en Unterluess, Alemania, reforzando la autonomía y capacidades de defensa europeas.

El acuerdo, apoyado por los gobiernos de Estados Unidos y Alemania, busca crear el primer centro europeo de fabricación, integración y distribución de estos misiles para la OTAN y sus aliados.

Lockheed Martin y Rheinmetall han firmado un memorando para producir localmente misiles balísticos ATACMS en Europa.

Además de los anuncios institucionales, durante la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) las compañías también mueven ficha. La última es la firma de un memorando de entendimiento entre Rheinmetall y Lockheed Martin para abordar la producción local de munición en Europa.

Con el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Alemania, el acuerdo supone un paso más hacia el establecimiento de una empresa conjunta para crear el primer centro europeo de fabricación, integración y distribución de ATACMS para los países de la OTAN y sus aliados europeos.

"Esta alianza marca un hito para la seguridad europea y la cooperación industrial entre aliados", ha declarado Jay Pitman, presidente de Lockheed Martin International.

"Al combinar la incomparable experiencia de Lockheed Martin con la excelencia en la fabricación de Rheinmetall, ofreceremos capacidades probadas en combate a nuestros aliados de forma más rápida y eficiente", prosiguió.

Desde la compañía estadounidense también indican que la coproducción del ATACMS en Alemania es una "señal contundente para la industria de defensa europea y para la resiliencia a largo plazo de la OTAN", según ha dicho en esta ocasión Dennis Goege, director ejecutivo para Europa de Lockheed Martin.

"Nuestro objetivo es reforzar las capacidades de defensa de Alemania y Europa", ha afirmado en esta ocasión Armin Papperger, CEO de Rheinmetall.

"Junto a nuestros socios de Lockheed Martin, estamos estableciendo en Alemania la base industrial para sistemas de defensa modernos, muy demandados por las fuerzas armadas europeas", ha declarado Papperger.

"Al instalar la producción del ATACMS en la planta de Rheinmetall en Unterluess, creamos nuevas capacidades para Alemania y Europa, garantizamos el suministro a nuestros clientes y fortalecemos nuestra autonomía en materia de política de defensa".

Mediante la coproducción de misiles ATACMS en territorio europeo, esta alianza fortalece las capacidades locales, incrementa la disuasión aliada y contribuye al desarrollo económico a ambos lados del Atlántico, explican en una nota conjunta.

Esta munición lleva décadas de uso en combate y ha demostrado "consistentemente su eficacia operativa, precisión y fiabilidad en conflictos de alta intensidad", prosiguen.

"Ante la importante demanda mundial de ATACMS, Lockheed Martin continuará operando su línea de producción actual en Camden, Arkansas".

El acuerdo, señalan, subraya el compromiso de Lockheed Martin con Europa, forjando vínculos de coproducción profundos y a largo plazo con la industria y los clientes europeos. De hecho, la compañía estadounidense tiene una amplia presencia en Alemania, país que opera cazas F-35 y gran cantidad de armamento.