España participa en un programa para la adquisición de aviones de alerta temprana de la OTAN

Paralelamente, once países de la OTAN han acordado la compra de 10 aviones de alerta temprana Saab GlobalEye, que ofrecen capacidades avanzadas de detección y control.

El programa busca suplir la carencia histórica de España respecto a aviones de alerta temprana en su Ejército del Aire y del Espacio.

Ocho países de la Alianza, incluyendo España, cooperarán en la compra y despliegue de estos sistemas para reforzar la conciencia situacional y apoyar operaciones.

España participa en un nuevo programa de la OTAN para la adquisición colectiva de aeronaves tripuladas de alerta temprana y vigilancia.

Justo después de que se anunciara el relevo de los aviones E-3 'Sentry' por Saab GlobalEye en la cumbre de Ankara, la OTAN ha presentado un nuevo programa para la adquisición colectiva de plataformas tripuladas de alerta temprana y vigilancia.

Si bien España no está en la coalición del GlobalEye, sí se encuentra dentro del grupo de trabajo de este segundo proyecto, tal y como ha confirmado el Ministerio de Defensa.

Por el momento, la información sobre el Crewed Airborne Early Warning, como se conoce en inglés, es muy escasa y apunta directamente a la adquisición conjunta de aeronaves.

El consorcio, además de España, lo conformarán Suecia, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Polonia y Turquía.

Según recogen desde la OTAN, un total de ocho países de la Alianza han puesto en marcha hoy un proyecto para "cooperar en la adquisición y el despliegue de más sistemas de alerta temprana aerotransportados".

El mismo comunicado apunta a que el objetivo de este programa paralelo es "responder a las necesidades nacionales", aunque se desconoce el resto de especificaciones.

Los sistemas que salgan de esta coalición servirán para reforzar la conciencia situacional de la OTAN y apoyar sus operaciones.

De hecho, la ausencia de una aeronave de alerta temprana en el Ejército del Aire y del Espacio español era una de las reivindicaciones históricas.

Esta carencia se ha suplido tradicionalmente mediante la participación de España en la coalición que opera los aviones E-3 'Sentry', que quedaba en duda con su ausencia en el programa de adquisición del GlobalEye.

GlobalEye

El inicio de la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía) ha supuesto el principio del fin de los aviones E-3 'Sentry' que llevan volando desde los años 80.

Mark Rutte, secretario general de la Alianza Atlántica, ha anunciado que una coalición de 11 países comprará 10 aviones de alerta temprana Saab GlobalEye.

"Es un honor y un orgullo apoyar a la OTAN en su capacidad de alerta temprana y control aerotransportado de próxima generación", ha declarado Micael Johansson, presidente y CEO de Saab.

Según los datos publicados, el sistema es capaz de detectar objetivos aéreos y marítimos a 450 kilómetros de distancia con el avión volando a una altitud media de 6.000 metros.

Asimismo, otra de sus cualidades es que puede gestionar hasta 1.000 objetivos aéreos y 500 en superficie de forma simultánea.

La aeronave sirve, además, como un centro de mando y control. Todos los datos que se recogen del radar se tratan a bordo, así como los que pueden enviar el resto de efectivos desplegados en la misma misión.