Indra integra sensores acústicos y vehículos autónomos con IA para reforzar la seguridad portuaria en Valencia

La solución permite coordinar y visualizar datos de diferentes fuentes, proporcionando una respuesta más efectiva ante incidentes en infraestructuras portuarias críticas.

Las pruebas en el Puerto de Valencia demostraron la capacidad de detectar anomalías y amenazas, como embarcaciones no autorizadas o actividades ilícitas, mediante una vigilancia multidominio.

El sistema integra sensores acústicos, analítica con inteligencia artificial y vehículos autónomos para inspección subacuática y vigilancia en tiempo real.

Indra lidera el proyecto europeo SMAUG para mejorar la detección de amenazas subacuáticas y reforzar la seguridad portuaria en Valencia.

La compañía española Indra lidera el proyecto europeo I+D+i SMAUG (Smart Maritime and Underwater Guardian), un programa enfocado en la mejora de la detección de amenazas subacuáticas y en el refuerzo de la protección de infraestructuras portuarias críticas.

El proyecto, que se ha realizado en el Puerto de Valencia, responde a los crecientes desafíos en materia de seguridad marítima, según explican en una nota. Especialmente en narcotráfico, el uso de embarcaciones semisumergibles para actividades ilícitas y otro tipo de amenazas "cada vez más sofisticadas".

SMAUG se enmarca dentro del programa marco de la UE denominado Horizonte Europa y tiene como objetivo detectar, rastrear y monitorizar movimientos y mercancías que puedan ser especialmente ilegales, peligrosas o dañinas.

Lo consigue mediante un sistema de control integrado basado en la solución ISIM de Indra, que combina la gestión de la seguridad e incluye sistemas avanzados para la detección submarina y embarcaciones de vigilancia.

Durante la demostración, realizada en el puerto valenciano, se ha podido probar en un entorno real el sistema de vigilancia multidominio mediante la integración de hidrófonos para la detección de firmas acústicas, datos AIS y analítica avanzada basada en inteligencia artificial.

Asimismo, tal y como indican, la solución incorpora vehículos no tripulados autónomos para la inspección subacuática y plataformas de mando y control que permiten gestionar la información en tiempo real.

Se trata de un enfoque que permite superar las limitaciones de los sistemas tradicionales de vigilancia, ofreciendo una visión integrada y una respuesta mucho más coordinada ante incidentes.

Centro de control de SMAUG Indra

"Las pruebas realizadas en Valencia constituyen un paso decisivo para validar soluciones innovadoras que permite mejorar significativamente la detección temprana de amenazas marítimas y subacuáticas complejas, reforzando la seguridad en puertos que son estratégicos mediante un enfoque integrado y multidominio", ha explicado Juan Román Martínez Arranz, coordinador del consorcio de SMAUG y manager del centro de innovación tecnológica de Indra.

Vigilancia portuaria

El proyecto piloto se ha estructurado en torno a dos casos de uso principales que reflejan situaciones reales de alto riesgo.

Para el primero de los casos se ha elegido el muelle de la Xità, ubicado en el canal central de navegación. En este contexto, el sistema, a través de hidrófonos, ha detectado anomalías acústicas procedentes de motores o buceadores.

Posteriormente, esa información se ha contrastado con los datos AIS y con detección satelital. A continuación, se ha activado el despliegue de vehículos autónomos para escanear, mediante sonar, los cascos de los buques en busca de objetos adheridos,

Para una evaluación más detallada, un enjambre de drones acuáticos ha realizado una inspección de proximidad de los elementos sospechosos, enviando datos visuales, mientras que drones no tripulados han proporcionado conciencia situacional desde el aire.

Toda esta información ha sido retransmitida en tiempo real al centro de mando, facilitando en todo momento una respuesta coordinada, explican.

En cuanto al segundo piloto, se ha desarrollado en la zona sur del puerto, justo en la desembocadura del río Turia, para simular la entrada de embarcaciones no autorizadas o semisumergibles a través de rutas fluviales utilizadas frecuentemente en operaciones de contrabando.

Este escenario ha demostrado la capacidad de detectar amenazas en entornos menos transitados, evidenciando cómo el sistema puede identificar, seguir y apoyar la interceptación de embarcaciones sospechosas.

La simulación ha localizado la entrada de embarcaciones no autorizadas o semisumergibles a través de vías fluviales interiores. Los hidrófonos han logrado detectar embarcaciones sin señal AIS y sin identificar por los sistemas de detección satelital basados en inteligencia artificial, lo que ha activado el despliegue de vehículos no tripulados (UAVs) para su identificación visual mediante algoritmos de IA.

Una vez confirmada la amenaza, una embarcación de patrulla ha interceptado el objetivo para verificar la posible presencia de carga ilegal. De nuevo, todos los datos, alertas y vídeo se han coordinado en tiempo real y se han podido visualizar en el portal de control.