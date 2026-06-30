Serbia consolida su vínculo militar con China tras adquirir el sistema antiaéreo HQ-9 por sobre el S-400 de Rusia

La rápida producción y entrega de sistemas chinos contrasta con los retrasos logísticos de la industria de defensa occidental.

El HQ-9 ofrece un alcance de hasta 300 km, superando a sistemas occidentales como el Patriot y el SAMP/T NG en cobertura y capacidades técnicas.

La decisión refuerza la alianza militar entre Serbia y China y transforma la arquitectura de seguridad en los Balcanes y Europa.

Serbia ha adquirido el sistema antiaéreo HQ-9 de China, abandonando sus planes de comprar los S-300 o S-400 rusos.

El anuncio del presidente serbio Aleksandar Vucic sobre la adquisición de sistemas de misiles antiaéreos HQ-9 de origen chino supone un cambio tanto en la arquitectura de seguridad balcánica como en el equilibrio de poder en Europa, consolidando una alianza estratégica que desplaza la tradicional dependencia de Belgrado respecto a Moscú.

La decisión de Serbia de incorporar el sistema de defensa aérea de largo alcance HQ-9 representa una transformación profunda en su política de adquisiciones militares. Históricamente vinculada a la tecnología de origen soviético y ruso, la nación balcánica ha optado por desviar su trayectoria tradicional al cancelar de manera definitiva sus planes previos para adquirir los sistemas rusos S-300 o S-400.

La llegada del HQ-9 complementa sustancialmente la infraestructura defensiva que Serbia comenzó a estructurar de la mano de China en años recientes. En particular, este nuevo armamento se integra con el sistema de alcance medio HQ-22, el cual fue puesto en funcionamiento operativo en el año 2022.

Juntos, ambos sistemas articulan una red de protección complementaria que eleva de manera drástica las capacidades operativas del país. Con esta incorporación, se prevé que Serbia contará a partir de ahora con los sistemas de defensa aérea terrestres de mayor alcance y, en múltiples dimensiones técnicas, los más capaces del continente europeo.

El análisis comparativo del HQ-9 frente a los sistemas homólogos que se encuentran actualmente en servicio en el teatro europeo revela ventajas operacionales determinantes.

Las capacidades del sistema chino resultan superiores a las de plataformas estándar de la OTAN que presentan un coste sustancialmente mayor, tales como el célebre Patriot estadounidense o el sistema francés SAMP/T NG.

El HQ-9 destaca de manera primordial por combinar una movilidad táctica excepcional con un radio de acción sumamente extenso que alcanza distancias de hasta 300 kilómetros.

Sistemas antiaéreos HQ-9 EPL

Al poner estos datos en perspectiva, el Patriot sitúa su umbral máximo de interceptación en los 200 kilómetros, mientras que el SAMP/T NG se restringe a los 150 km, la mitad que el sistema chino.

En el continente, la única plataforma que podría superar teóricamente esta cobertura es el sistema S-400 desplegado en Bielorrusia, el cual posee la capacidad de integrar misiles tierra-aire especializados de la variante 40N6 para batir objetivos más allá del horizonte a 400 kilómetros de distancia.

Sin embargo, el origen incierto y el coste prohibitivo de estos vectores rusos especializados limitan severamente su viabilidad real en combate. En consecuencia, la adquisición del HQ-9 sitúa de forma indiscutible a las Fuerzas Armadas de Serbia a la vanguardia de la disuasión terrestre en todo el territorio europeo.

Al estar dotado de sensores de detección significativamente más potentes que los de plataformas precedentes como el HQ-22, el nuevo miembro de la defensa serbia recopila información detallada que optimiza la precisión de los sistemas subordinados, filtrando y reduciendo el volumen de amenazas que consiguen penetrar en el espacio aéreo interior.

La ventaja inherente de contar con un rango tan extendido radica en la capacidad de interceptar vectores hostiles, sean aeronaves tripuladas, misiles de crucero o artefactos balísticos, a una distancia prudencial antes de que pongan en peligro infraestructuras estratégicas.

En lugar de limitarse a la protección puntual de una sola instalación o base militar, los sistemas de largo alcance operan bajo el concepto de generar una vasta burbuja de protección que resguarda de manera simultánea múltiples activos de carácter tanto civil como militar.

Sistemas de defensa aérea HQ-9 de China EPL

Asimismo, la virtud metodológica de los interceptores de largo alcance radica en que otorgan al mando militar múltiples ventanas de oportunidad para efectuar disparos sucesivos.

Si un vector hostil logra evadir o sobrevivir al primer intento de interceptación debido a contramedidas electrónicas o maniobras evasivas, el prolongado tiempo de tránsito dentro del área de cobertura asegura que el objetivo permanezca expuesto el período necesario para lanzar un segundo o incluso un tercer misil defensivo.

Esta realidad operativa contrasta drásticamente con las limitaciones de los sistemas de corto o medio alcance, los cuales habitualmente se enfrentan a una única oportunidad de disparo antes de que la amenaza impacte de forma destructiva contra su objetivo asignado.

De este modo, el enorme alcance del HQ-9 se traduce directamente en la capacidad de establecer zonas de Negación de Acceso y Negación de Área, conocidas en la jerga militar global bajo las siglas A2/AD. Esta configuración obliga a las fuerzas aéreas adversarias a mantenerse a distancias extremas si desean evitar la destrucción inmediata de sus plataformas de vuelo.

Sistema antiaéreo HQ-9 EPL

Este factor posee una trascendencia singular cuando se aplica a aeronaves de apoyo táctico, tales como los sistemas de alerta temprana y control aerotransportado (AWACS) o los aviones cisterna de reabastecimiento, elementos que actúan como multiplicadores de fuerza en cualquier campaña moderna.

Bajo la amenaza del HQ-9, estos aparatos cruciales se ven forzados a operar a cientos de kilómetros de la línea del frente, lo que restringe severamente la cobertura de sus radares, reduce la autonomía de vuelo de los cazas que dependen de ellos y degrada significativamente el conocimiento de la situación táctica general del adversario.

Capacidad fabril china

El éxito de la transacción serbo-china pone de relieve no solo una afinidad geopolítica, sino una disparidad alarmante en las capacidades industriales de las grandes potencias.

Mientras que China ha demostrado una solvencia extraordinaria para fabricar y suministrar con celeridad sistemas de defensa aérea altamente complejos a sus nuevos clientes internacionales, el bloque occidental sufre una parálisis logística sin precedentes.

El sistema estadounidense Patriot acumula una lista de espera de grandes proporciones para sus entregas. Esta crisis de producción en las cadenas occidentales se ha visto agravada por la intensificación de las tensiones en múltiples teatros globales.

Datos oficiales del Ejército de Estados Unidos confirmaron que, tras menos de dos semanas de duros intercambios de fuego con fuerzas iraníes en 2025, las reservas estratégicas de misiles interceptores destinados al sistema Patriot experimentaron una reducción drástica, cayendo al 25% del volumen que el Pentágono considera estrictamente necesario para garantizar la seguridad nacional.

Lejos de estabilizarse, la situación empeoró ostensiblemente este 2026: diversas fuentes de inteligencia occidentales han corroborado que las fuerzas estadounidenses han consumido más de 800 interceptores adicionales en apenas cinco días de operaciones bélicas continuas contra Teherán.