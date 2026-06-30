Miriad presenta el Chronos, el sensor optrónico que integrará el 6x6 'Taurus' para participar en los programas antidron

Chronos identifica, clasifica y prioriza amenazas de forma autónoma, generando una alerta táctica lista para neutralización según decisión del operador.

El sistema fusiona señales ópticas, térmicas y acústicas, usa IA embarcada y puede integrarse en plataformas o sistemas de terceros sin sustituir equipamiento existente.

Chronos se integrará en el 6x6 Taurus Recon y destaca por operar sin emitir radiofrecuencia, lo que reduce su localización en escenarios de guerra electrónica.

Miriad Global ha presentado Chronos, un sensor optrónico multimodal e inteligente para detectar y neutralizar drones de alta velocidad.

La compañía española Miriad Global acaba de anunciar el desarrollo del sistema Chronos, un nuevo sensor tipo electroóptico cognitivo, estabilizado y multimodal, especialmente concebido para la identificación y neutralización de amenazas aéreas no tripuladas de alta velocidad.

El planteamiento del Chronos se basa en un tipo de amenaza en permanente evolución: los drones pequeños, rápidos, autónomos o silenciosos a la radiofrecuencia.

Esta última característica es clave, ya que la detección convencional mediante análisis del espectro electromagnético pierde eficacia. Y los radares activos obligan a la emisión —y exposición— de radiofrecuencias que pueden significar su localización.

La compañía presidida por Antonio Navarro prevé integrarlo en su vehículo autónomo Taurus Recon, la variante de reconocimiento de la plataforma Taurus, con el objetivo de posicionarse ante los próximos Programas Especiales de Modernización que el Gobierno prepara en materia de defensa contra drones, entre los que se encuentra uno específicamente aplicado a sistemas C-UAS.

Según han explicado, Miriad está en condiciones "de entregar las primeras unidades de Chronos a finales de 2026".

El Chronos está desarrollado por Miriad Engineering, la división de subsistemas de Miriad Global, y reúne en una sola cabeza estabilizada una cámara de alta definición, canales térmicos, telémetro láser, percepción multimodal e inteligencia artificial embarcada.

A partir de esa combinación de señales ópticas, térmicas, acústicas e IA, Chronos detecta la amenaza y "proporciona una respuesta orientada a su neutralización", según explican.

Primero, el sistema dirige su óptica hacia el punto donde se encuentra la amenaza, la clasifica, la sigue y la prioriza a bordo. Y, en lugar de aportar una imagen de vídeo en bruto, genera una pista táctica localizada.

De esta forma, Chronos designa el blanco y entrega esa alerta al elemento que el operador decida, ya sea una estación de armas, un efector láser, un inhibidor de radiofrecuencia o un puesto de mando y control.

Sistema Chronos Miriad Global

La independencia del efector, señalan, es uno de los factores que destacan del sistema. "Hace posible su incorporación a plataformas o sistemas de terceros que ya están en servicio, sin que el usuario tenga que sustituir el material del que ya dispone".

El sistema de neutralización puede ser un inhibidor, un interceptor, un láser o un sistema cinético como la estación de armas con cañón de 30 mm Horn30.

Asimismo, la neutralización queda siempre sometida a la decisión del operador, según las reglas establecidas en su cadena de mando.

Ver y oír sin emitir

El principal factor diferenciador entre la nueva tecnología de Miriad y otros sistemas electroópticos tradicionales es que, en estos últimos, la alerta siempre llega desde fuera. Bien sea a través de un radar, por detección de emisión de radiofrecuencia, procesamiento de datos o del mando y control.

Esa detección basada en radar activo "delata la posición del sistema, puede ser triangulada en segundos por drones con sensores de apoyo electrónico y batida por municiones merodeadoras antirradiación.

Por su parte, Chronos es capaz de generar la alerta "por sí mismo mientras mantiene la firma electromagnética al mínimo, por lo que también es eficaz en entornos saturados de guerra electrónica".

"Su doble banda térmica, el canal acústico y la IA embarcada le permiten detectar, clasificar y priorizar blancos sin emitir radiofrecuencia ni depender de cadenas externas de designación", afirman.

Jose Molins, director general de Miriad Engineering Cedida

Además, prosiguen, "sus sensores alcanzan lo que la radiofrecuencia no capta cuando la amenaza no irradia, y lo que el radar activo solo logra detectar a base de sacrificar exposición electromagnética y tiempo de reacción".

Uso de la IA

En cuanto a la IA embarcada, desde Miriad señalan que convierte la optrónica en un nodo de filtrado y priorización que "reduce falsas alarmas, carga cognitiva y dependencia de operadores expertos".

Sobre el blanco ya bloqueado, Chronos funde la información obtenida por sus diferentes canales —óptico y acústico— y "resuelve a bordo la clasificación, el rechazo del ruido térmico del terreno, el seguimiento múltiple de amenazas y su priorización por vector de aproximación y tiempo estimado para el impacto".

"La tarjeta de inteligencia artificial alojada en la propia cabeza adelanta ese trabajo en el sensor, de modo que al resto del sistema no le llega una imagen en bruto que haya que interpretar, sino una amenaza ya detectada, clasificada y priorizada".

Una vez el dato entra en la cadena de mando y control del operador, la decisión ya está madurada y el proceso de respuesta comienza antes.

Esta cognición de borde —edge computing—, desarrollada por Miriad Engineering, "es el núcleo del sistema y lo que orienta el uso de Chronos a la interceptación de drones y enjambres de drones de alta velocidad".

"Los drones son cada vez más rápidos, letales y autónomos, y contra eso la ventana de reacción se mide en milisegundos", explica José Molins, director general de Miriad Engineering.

"La única respuesta posible es que la inteligencia esté en el propio sensor, que comprenda y resuelva la amenaza en el instante en que aparece, y que deje al operador la decisión de batirla. Esa es la apuesta cognitiva de CHRONOS y la dirección de todos los subsistemas de Miriad",