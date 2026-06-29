Los cazas Eurofighter Halcón carecerán del sistema PIRATE: Defensa integrará un sistema IRST nacional a partir de 2030

El programa Lizard, adjudicado a Tecnobit-Grupo Oesía, busca desarrollar un IRST nacional con horizonte tecnológico en 2027.

La ausencia inicial de este sistema supone una merma en las capacidades de detección y seguimiento de los nuevos Eurofighter.

El Ministerio de Defensa planea integrar a partir de 2030 un sistema IRST de desarrollo nacional para sustituir al PIRATE.

Los nuevos cazas Eurofighter Halcón del Ejército del Aire no llevarán instalado el sistema PIRATE de serie.

Los próximos Eurofighter del programa Halcón para el Ejército del Aire saldrán de la factoría de ensamblaje de Airbus en Getafe sin sistema PIRATE instalado.

El PIRATE (Passive Infrared Airborne Track Equipment) es un sistema de detección y seguimiento de objetivos aéreos que se basa en un sensor pasivo en el espectro de los infrarrojos.

La intención del Ministerio de Defensa es instalar un sistema de desarrollo nacional en lugar del fabricado por el consorcio EuroFIRST, en el que participan la italiana Leonardo, la rama británica de Thales y la española Tecnobit - Grupo Oesía.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes de total solvencia, la intención es comenzar a integrar las primeras unidades del sistema IRST español —equivalente al PIRATE— a partir de 2030, por lo que las unidades de Halcón I y II —al menos las primeras de este último lote— no llevarán la tecnología de serie.

Si Defensa evalúa el sistema resultante y decide finalmente adquirir unidades, los aviones irán pasando por los hangares de Airbus Defence and Space para integrarlo.

La carencia de este tipo de sistemas supone una importante merma en las capacidades de los próximos Eurofighter españoles. De hecho, los aparatos actuales en servicio sí cuentan con la tecnología PIRATE.

Los sistemas IRST son una herramienta fundamental para la guerra aire-aire, ya que permiten la detección y seguimiento de otros enemigos sin encender el radar.

Además, también cuentan con aplicación parcial en operaciones aire-superficie y permiten la asistencia del piloto durante el aterrizaje y vuelo en condiciones nocturnas y de climatología adversa.

Precisamente en el terreno radar, tal y como adelantó EL ESPAÑOL en exclusiva hace unos días, los Eurofighter Halcón tampoco equiparán el AESA Mk1 completo desarrollado por Indra y Hensoldt de serie.

En su lugar, llevarán un sistema a medio camino entre un Mk0 (Captor-E) y el propio Mk1, aunque de nuevo con importantes recortes en funciones y capacidad de detección.

Programa Lizard

Actualmente, Tecnobit-Grupo Oesía tiene vigente un contrato de investigación y desarrollo con el Ministerio de Defensa para el desarrollo de un IRST nacional.

El programa, denominado Lizard (Lagarto), fue adjudicado a finales de 2024 por 5 millones de euros con el objetivo de desarrollar un demostrador tecnológico para el Eurofighter.

El horizonte de maduración tecnológica del programa apunta al año 2027, a partir del cual Defensa deberá articular un contrato de adquisición del sistema para recibir unidades de producción.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el contrato de Defensa vigente para el programa Lizard se trata de "una primera fase de demostración del concepto".

Sistema IRST/PIRATE integrado a bordo de un Eurofighter Tecnobit - Grupo Oesía

Una etapa temprana que permitirá la evaluación de la viabilidad, la arquitectura y los costes del futuro sistema integrado a bordo de los cazas Eurofighter.

En caso de que los trabajos realizados sean satisfactorios para los técnicos del Ministerio y permitan determinar su viabilidad, se prevé que se ejecute un programa para continuar con el diseño, desarrollo, validación, certificación y fabricación del sistema completo.

Este último escenario necesitaría el establecimiento de un nuevo contrato de adquisición formal por parte de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material.

El próximo IRST nacional tiene, entre sus campos de actuación, el objetivo de proporcionar capacidad de detección, adquisición, seguimiento y obtención de blancos y amenazas en operaciones aire-aire, explican.

También deberán asistir al piloto durante el aterrizaje y vuelo en condiciones nocturnas y de climatología adversa.

Por último, también se establece como aplicación la detección de blancos y amenazas potenciales en operaciones aire-superficie.

Nuevo sistema

En la actualidad, según señalan desde el Mando del Apoyo Logístico del Ejército del Aire, existe una clara necesidad de acometer mejoras en la tecnología IRST del Eurofighter, denominada PIRATE en el caso de este modelo de avión.

Estas mejoras se quieren realizar mediante evoluciones de diseño que permitan tanto resolver posibles problemas de fiabilidad como mejorar sus prestaciones y reducir los costes de sostenimiento.

En un primer momento, afirman, se realizó la implementación de mejoras en el sistema IRST del caza a través del programa FICE.

Sin embargo, se determinó en 2024 que la tecnología del equipo constituye un "factor limitante" para continuar mejorando las prestaciones de detección, imposibilitando alcanzar las capacidades que ofrecen los sistemas de nueva generación.

Con este escenario sobre la mesa, desde el Ejército del Aire y del Espacio se impulsó el encargo de un nuevo diseño del equipo, incorporando en su arquitectura componentes de última generación que permitan mejorar sus prestaciones, al tiempo que se mantiene la interfaz actual.