El Ala 46 recibe los ocho primeros Eurofighter del Ejército del Aire en la Base Aérea de Gando

La modernización incluye la adaptación de infraestructuras, formación de personal y la consolidación del Eurofighter como sistema de armas permanente en un espacio geoestratégico clave para la seguridad nacional.

Los últimos seis F-18 operativos serán transferidos al Ala 15 en Zaragoza antes de su baja definitiva en diciembre.

La flota de Eurofighter en Gando se incrementará progresivamente hasta alcanzar las 20 aeronaves, reforzando la capacidad operativa del Ejército del Aire.

El Ala 46 de la Base Aérea de Gando ha recibido los primeros ocho cazas Eurofighter Typhoon, comenzando así la retirada de los F-18 en el archipiélago canario.

Los primeros ocho Eurofighter Typhoon acaban de llegar a la Base Aérea de Gando, marcando así el inicio de la retirada de los F-18 del aeródromo canario.

La ceremonia ha estado presidida por el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio (JEMA), general del aire Francisco Braco Carbó, y han asistido autoridades civiles y militares.

El acto ha dado pie a la integración formal de la primera dotación de cazas Eurofighter en la estructura del Ala 46, cuya flota irá aumentando de manera progresiva hasta alcanzar un total de 20 aeronaves, según ha señalado el Ejército del Aire en una nota.

Tras este hito, rematado con un vuelo en formación de ambos modelos de cazas, se procederá a la transferencia inmediata de los últimos seis ejemplares operativos del F-18 hacia el Ala 15 en la Base Aérea de Zaragoza, antes de su baja definitiva en diciembre.

Esta renovación responde a una planificación estratégica plurianual iniciada en 2022 que ha exigido, no solo la adaptación de infraestructuras críticas y sistemas de información para "un entorno de alta salinidad, sino también un intenso programa de conversión para pilotos, mecánicos y personal de apoyo de la unidad, garantizando su plena operatividad".

El "Eurofighter no llega como una incógnita a las islas, habiendo participado reiteradamente desde 2010 en misiones de despliegue y ejercicios de combate avanzados, como el Ocean Sky, además de reforzar el servicio de alarma desde finales del año pasado", explican.

Ahora, "al convertirse en el sistema de armas permanente del Ala 46, consolida la capacidad de respuesta inmediata en un espacio geoestratégico de vital importancia para la seguridad nacional".

Asimismo, indican, la modernización del parque aeronáutico de Gando asegura que el Ejército del Aire y del Espacio mantendrá su compromiso inquebrantable con la custodia del espacio aéreo español, dotando a las islas de un medio de defensa de última generación".

El Ala 46 es la principal unidad de la Base Aérea de Gando y constituye el primer medio de defensa y apoyo logístico aéreos en el archipiélago canario. En la actualidad está compuesta por dos grupos de Fuerzas Aéreas, el grupo 46 y el grupo 82.