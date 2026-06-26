Airbus y Japón exploran el desarrollo de una versión antisubmarina del Eurodrone

El Eurodrone, actualmente en desarrollo por Alemania, Francia, Italia y España, podrá volar hasta 40 horas seguidas y transportar 2,3 toneladas de carga útil.

La colaboración contempla el diseño, desarrollo y comercialización de la variante adaptada a las necesidades niponas, asegurando la operación autónoma del sistema.

Japón busca reforzar su vigilancia marítima con una plataforma no tripulada que integre sensores y armamento especializado, como sonoboyas y torpedos.

Airbus y Kawasaki Heavy Industries han firmado un acuerdo para estudiar el desarrollo de una versión antisubmarina del Eurodrone U950.

Airbus ha firmado un memorando de entendimiento con la empresa japonesa Kawasaki Heavy Industries para analizar el posible desarrollo de una variante de guerra antisubmarina del U950 Eurodrone, el primer sistema de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) de gran tamaño y larga autonomía de Europa.

Para una nación insular como Japón -que tiene estatus de observador en el programa Eurodrone desde 2023- la vigilancia y protección de amplias zonas marítimas resulta una prioridad absoluta.

El Eurodrone emerge así como una solución ideal para estas exigencias geográficas y estratégicas. Al compararlo con sus competidores más cercanos en el mercado internacional, el avión destaca de manera sobresaliente por ofrecer una autonomía de vuelo muy prolongada y una capacidad para transportar una carga útil de misión considerablemente mayor.

Estas características técnicas permiten que la aeronave albergue equipos complejos y armamento especializado, incluyendo sonoboyas y torpedos indispensables para las operaciones de guerra antisubmarina.

De este modo, la integración del Eurodrone permitiría a Japón complementar su actual flota tripulada con una plataforma altamente eficiente, reforzando su seguridad marítima de una forma plenamente soberana y sostenible en el tiempo.

La siguiente fase de esta cooperación bilateral, según han detallado este viernes desde Airbus, se centrará en conversaciones técnicas y comerciales exhaustivas entre el gigante aeroespacial europeo y Kawasaki.

El objetivo principal será desarrollar opciones sólidas relativas al diseño, desarrollo y posterior comercialización de esta futura versión marítima adaptada a las necesidades niponas. Este proceso implicará la definición de configuraciones específicas y la compleja integración de sensores y efectores desarrollados por la industria japonesa.

Eurodrone Airbus

Asimismo, se determinarán las tareas que asumirán las empresas locales durante las etapas de producción y mantenimiento.

Todo este esfuerzo de ingeniería y planificación está estrictamente orientado a garantizar que Japón pueda operar el Eurodrone de manera autónoma y sin restricciones externas en el supuesto de que el gobierno decida formalizar la adquisición de este avanzado sistema.

Proyecto europeo

Más allá de los aspectos puramente tecnológicos, esta colaboración aspira a inyectar una mayor solidez al programa Eurodrone global. Actualmente, el proyecto se encuentra en plena fase de desarrollo bajo el liderazgo de la Organización para la Cooperación Conjunta en materia de Armamento (OCCAR) y cuenta con la participación de Alemania, Francia, Italia y España.

El calendario oficial prevé que la aeronave realice su primer vuelo en 2029. El Eurodrone está concebido para misiones de inteligencia aérea, vigilancia, adquisición de objetivos y reconocimiento, tareas complejas de alerta temprana, inteligencia de señales, patrulla marítima y la ya mencionada guerra antisubmarina.

Con una imponente capacidad de carga útil de misión que alcanza las 2,3 toneladas sin contabilizar el combustible, el Eurodrone es capaz de permanecer en el aire de forma ininterrumpida por un período de hasta 40 horas.

Estas características, sumadas a sus altísimos niveles de seguridad y sistemas de redundancia interna, convierten a esta plataforma en una herramienta óptima y sumamente fiable para operar de manera prolongada sobre el mar abierto.