Robles condecora a los soldados españoles desplegados en Líbano por su labor en el mantenimiento de la paz

El acto también rindió homenaje a los caídos en la operación Libre Hidalgo y a todos los militares españoles que han dado su vida en Líbano en los últimos 20 años.

Durante la misión, los soldados españoles participaron en la recuperación de los cuerpos de tres militares indonesios fallecidos en marzo.

Los militares recibieron cruces al mérito militar tras seis meses desplegados en una zona marcada por la tensión entre Israel y Hezbolá.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha condecorado a soldados españoles del contingente Libre Hidalgo XLIV por su labor en la misión de la ONU en Líbano.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha presidido en Madrid la imposición de condecoraciones a los soldados del contingente Libre Hidalgo XLIV del Ejército de Tierra, recién llegados a España tras seis meses desplegados en la misión de Naciones Unidas en Líbano (FINUL): "Gracias por lo importantes que han sido para la paz", ha dicho.

Durante la ceremonia, celebrada este jueves en la base de El Goloso en Madrid, Robles ha impuesto cruces al mérito militar con distintivos azul y blanco a los militares, de los que ha destacado su profesionalidad, ya que han puesto "en riesgo sus vidas para ayudar a la población libanesa".

Estos soldados, que han trabajado en la zona desde noviembre de 2025 hasta el pasado mes de mayo, han vivido momentos críticos entre el Estado de Israel y la milicia chií Hezbolá, por los que participaron en la recuperación de los cuerpos de los tres militares indonesios fallecidos el pasado marzo.

"Quiero que sus familias se sientan tan orgullosas como me siento yo y se sienten el conjunto de los españoles”, ha señalado la ministra para añadir que se han destacado por su discreción y prudencia y que "nunca se ponen medallas. Por eso he venido a ponerles las medallas que se merecen".

Asimismo, la jornada ha incluido un acto conmemorativo en honor a los caídos en la operación Libre Hidalgo y de la Brigada Guadarrama XII, que Robles ha extendido "a todos los militares que en estos 20 años han dado su vida en Líbano".

Robles ha estado acompañada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat. MDE

En el acto, la ministra ha estado acompañada por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López Calderón y el jefe del Estado Mayor del Ejército, Amador Enseñat, para homenajear a estos cascos azules dedicados a garantizar la paz y a realizar patrullas en la frontera entre Israel y el sur de Líbano.

Contingente español

El contingente español lidera el Sector Este de UNIFIL, donde se encuadran cuatro batallones de diferentes países: España, India, Nepal e Indonesia. La Brigada ‘Guadarrama’ XII ya había desplegado en Líbano como unidad base generadora en otras seis ocasiones.

A pesar de la gravedad de la situación en la zona, objeto de continuos ataques e incursiones del Ejército israelí, los cascos azules siguen cumpliendo su tarea y realizando patrullas en la ‘blue line’ fronteriza entre Israel y el sur de Líbano.