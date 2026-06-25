España ofrece a Venezuela la ayuda de la Agencia de Cooperación y la UME tras los terremotos sufridos

La UME cuenta con experiencia internacional en operaciones de rescate tras terremotos en países como Haití, Nepal, Ecuador, México, Marruecos y Turquía.

54 militares del Segundo Batallón de la UME están preparados para apoyar en tareas de rescate en Venezuela, utilizando equipos USAR y perros de búsqueda.

El ministro José Manuel Albares trasladó la propuesta de asistencia a su homólogo venezolano, incluyendo apoyo de la AECID y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

España ha ofrecido ayuda a Venezuela tras los terremotos que causaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha ofrecido este jueves al canciller venezolano, Yván Gil, ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME) tras los terremotos que han sacudido su país.



Albares ha hecho este ofrecimiento a su homólogo durante una conversación telefónica entre ambos, pocos minutos antes de despegar con el rey hacia México para asistir al encuentro del Mundial de fútbol entre España y Uruguay que se disputa la madrugada del sábado.



Fuentes de Exteriores han indicado que el ministro ha trasladado al canciller de Venezuela su solidaridad después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 hayan causado este miércoles la muerte de al menos 32 personas y más de 700 heridos.



Albares ha ofrecido además la ayuda de España, a través de la AECID, así como la UME, a propuesta del Ministerio de Defensa.

De momento ambos dirigentes han quedado en volver a hablar en la escala que tendrá lugar en la República Dominicana para concretar esa ayuda, han indicado las fuentes.

54 militares del #BIEMII de la @UMEgob preparados para apoyar en las tareas de rescate en el terremoto de Venezuela.



La capacidad del equipo USAR combina el empleo de perros de búsqueda especialmente adiestrados y de dispositivos específicos como cámaras de rescate o geófonos. pic.twitter.com/7H8YbEp2Z5 — Ministerio Defensa (@Defensagob) June 25, 2026

La UME

54 militares del Segundo Batallón de Intervención en Emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de las Fuerzas Armadas están preparados para apoyar en las tareas de rescate en el terremoto de Venezuela, según ha informado Defensa.

La UME ha intervenido en varios terremotos dentro y fuera de España, con funciones de búsqueda y rescate urbano, coordinación logística y apoyo a las autoridades locales.

Su primera intervención por un seísmo en territorio nacional fue en Lorca en 2011; antes ya había actuado en Haití en 2010 y después en Nepal, Ecuador, México, Marruecos y Turquía.

Normalmente, en este tipo de intervenciones, la UME suele desplegar equipos especializados USAR, perros de rescate, medios de detección y personal de ingeniería para localizar supervivientes, apuntalar estructuras y facilitar la entrada segura en zonas dañadas.

En misiones internacionales, también puede organizar centros de recepción y coordinación de equipos de rescate.