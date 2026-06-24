Italia desmiente al secretario general de la OTAN y niega haber cedido sus bases para la ofensiva de EEUU en Irán

El Gobierno italiano evalúa cada solicitud de uso de sus bases militares caso por caso, y actualmente alberga unos 12.600 militares estadounidenses en varias instalaciones.

Italia rechazó en marzo el uso de la base de Sigonella para vuelos estadounidenses vinculados al conflicto con Irán.

El Ministerio de Defensa italiano aseguró que solo autoriza actividades técnicas y logísticas, no ofensivas, en cumplimiento de la Constitución y los tratados internacionales.

Italia negó haber cedido sus bases a EE.UU. para una ofensiva contra Irán y calificó de falsas las declaraciones del secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

El Ministerio de Defensa de Italia desmintió este miércoles haber puesto sus bases a disposición de 500 aeronaves estadounidenses para una ofensiva contra Irán y calificó de “falaz” la reconstrucción de los hechos realizada por el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Resulta sorprendente que el secretario general de la OTAN, que no tiene nada que ver con la operación Furia Épica ofrezca una reconstrucción que transmite un mensaje totalmente falaz al confundir el tipo de vuelos autorizados”, señaló el Ministerio en un comunicado.

La reacción de Roma se produce después de que Rutte asegurara, en una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News, que hasta 500 aviones de Estados Unidos utilizaron bases italianas durante la operación militar contra Irán.

Ante esas declaraciones, el Ministerio de Defensa italiano subrayó “siempre ha actuado respetando plenamente la Constitución, los tratados internacionales y las directrices parlamentarias”, y negó haber autorizado en ningún caso actividades ofensivas o “cinéticas” que excedan el marco legal vigente.

Asimismo, reiteró que el Ejecutivo ha cumplido estrictamente con lo expuesto ante el Parlamento por el ministro de Defensa, Guido Crosetto, autorizando “exclusivamente actividades de carácter técnico y logístico, no cinéticas, en el marco de los procedimientos previstos en los acuerdos vigentes”.

“Habría bastado con un análisis más detallado de la fuente para obtener una visión real de lo que ha ocurrido (y ocurre cada día): Italia autoriza exclusivamente los vuelos previstos en los tratados y que excluyen totalmente las actividades cinéticas”, añade la nota oficial en referencia a las declaraciones de Rutte.

El Ministerio remarca además que “en las ocasiones en que se ha planteado una solicitud que excedía este ámbito, como es sabido, Italia no ha concedido la autorización”.

En este contexto, recuerda que ya en marzo Italia denegó el uso de la base de Sigonella, en Sicilia, para vuelos estadounidenses vinculados al conflicto con Irán, al considerar que no se trataba de operaciones de carácter ordinario ni logístico contempladas en los acuerdos.

Otros países como España, también rechazaron el uso de Rota y Morón por parte de Estados Unidos para la guerra contra Irán. Algo que fue criticado de forma reiterada por la administración Trump.

El Gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, insiste en que cualquier uso de estas instalaciones se evalúa “caso por caso” y dentro del marco de los tratados vigentes, y subraya que no autorizará operaciones que excedan el ámbito técnico o logístico sin una solicitud formal y una valoración política específica.

Italia alberga actualmente a unos 12.600 militares estadounidenses, distribuidos en bases como Vicenza, Aviano, Nápoles y Sicilia.