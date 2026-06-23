Polonia adquirirá aviones cisterna A330 MRTT fabricados por Airbus en España

La adquisición se financia a través del Fondo de Adquisiciones de Defensa de la UE y ha sido posible tras años de retraso.

El pedido inicial es de dos unidades, con la posibilidad de ampliar a otras dos aeronaves en el futuro.

Polonia ha anunciado la compra de aviones cisterna y de transporte militar A330 MRTT fabricados por Airbus en Getafe, Madrid.

El Gobierno de Polonia ha anunciado de manera oficial la adquisición de aviones cisterna y de transporte militar A330 MRTT. Estas aeronaves, cuya conversión se lleva a cabo en las instalaciones de Airbus ubicadas en Getafe (Madrid), representan un salto cuantitativo para las capacidades de la Fuerza Aérea polaca.

El anuncio ha corrido a cargo del viceprimer ministro y ministro de Defensa de Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, durante una comparecencia conjunta en Madrid con su homóloga española, Margarita Robles.

A pesar de que las cifras oficiales no se han desglosado en el acto, fuentes conocedoras de las negociaciones han confirmado a EL ESPAÑOL que el pedido inicial sería por dos unidades, con posibilidad de ampliarlo por otras dos.

Se trata de unas aeronaves con una versatilidad estratégica incuestionable, diseñadas para realizar reabastecimientos en pleno vuelo y con una capacidad de transporte de hasta 300 efectivos militares.

Esta transacción llega tras años de parálisis institucional en Varsovia, ya que el propio ministro polaco ha detallado que anteriores ejecutivos habían postergado sistemáticamente esta decisión. "Nuestro Gobierno está decidido a comprar esos aviones", ha destacado Kosiniak.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, junto a su homólogo polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, este martes en Madrid. Alberto Ortega Europa Press

La reactivación y viabilidad de este proyecto ha sido posible gracias al Fondo de Adquisiciones de Defensa en el Ámbito de la Seguridad (SAFE, por sus siglas en inglés), un mecanismo financiero diseñado por la Unión Europea para estimular el tejido industrial militar y priorizar las compras conjuntas de armamento entre sus miembros.

Respecto al estado actual del proceso de compra, Kosiniak ha puntualizado que ya se ha firmado un memorando y se está en la fase de ejecución, un avance por el cual ha mostrado su gratitud hacia el Ministerio de Defensa y la industria española.

Por su parte, Margarita Robles ha puesto en valor el funcionamiento del mecanismo SAFE y ha reafirmado la total urgencia con la que se tramitará el pedido, asegurando de forma tajante que van a trabajar de la forma más rápida posible.

Actualmente, el Ejército del Aire español tiene en servicio activo dos de los tres A330 MRTT contratados con Airbus. La empresa entregó el primero de estos aviones en abril de 2025, mientras que hizo lo propio con el segundo a finales del pasado octubre.

La tercera aeronave está ya en la etapa final de su conversión en Getafe y, según han señalado desde la compañía aeroespacial, su entrega está prevista para la segunda mitad de este año. Los A330 MRTT son operados por el Ala 45 de la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid).